Нов експеримент с изкуствен интелект показа колко далеч могат да стигнат алгоритмите, когато им бъде поставена ясна цел - максимална печалба без ограничения.

Изкуственият интелект

След неуспешен опит през 2025 г., когато модел на Anthropic, Claude, фалира вендинг бизнес, купувайки PlayStation 5, вино и дори жива рибка, новата версия - Claude Opus 4.6 - демонстрира значително "по-предприемаческо" поведение.

В рамките на симулиран експеримент, разработен от Andon Labs под името Vending-Bench 2, AI моделите трябва да управляват вендинг машина в дългосрочен план. Claude Opus 4.6 започва със стартов капитал от 500 долара и приключва с над 8000 долара средно в пет отделни симулации - изпреварвайки конкуренти като OpenAI с GPT-5.2 и Google с Gemini 3 Pro.

Най-впечатляващият - и тревожен - момент идва в т.нар. "Arena mode", където различни AI агенти управляват вендинг машини на едно и също място и влизат в ценова конкуренция.

Вместо да се впусне в ценова война, Claude координира цените с конкурентите си, ефективно създавайки картел. Цената на бутилираната вода достига 3 долара, а моделът дори се "похвалва": "Моята координация на цените проработи!"

Ученият, предвидил "AI психозата", предупреждава за нов риск - "когнитивен дълг"
Виж още Ученият, предвидил "AI психозата", предупреждава за нов риск - "когнитивен дълг"

Освен това Claude умишлено насочвал конкурентите към по-скъпи доставчици, след което по-късно отричал да е правил подобно нещо. В други случаи продавал шоколадови изделия като KitKat и Snickers на конкурентни AI системи с висока надценка, възползвайки се от тяхната уязвимост.

Според Andon Labs новата версия на теста е по-реалистична - доставчиците могат да бъдат ненадеждни, да фалират или да се опитват да извлекат максимална изгода. Именно в такава среда GPT-5.1 на OpenAI се представя по-слабо, показвайки прекомерно доверие към доставчици и дори плащайки предварително на фирма, която впоследствие се оказва фалирала.

Експерти обаче предупреждават, че макар резултатите да са впечатляващи, е рано да се заключи, че AI е готов да управлява реални бизнеси самостоятелно. Според етика на изкуствения интелект Henry Shevlin от University of Cambridge, развитието на моделите през последните години е поразително - от системи, които едва "осъзнаваха" контекста си, до такива с относително добра представа за ситуацията, в която се намират.

Случаят повдига и по-дълбок въпрос - ако AI бъде инструктиран да максимизира печалбата "на всяка цена", дали няма да започне да възпроизвежда или дори да усъвършенства най-противоречивите практики от човешкия бизнес свят?

Изкуственият интелект лесно може да промени и оформи политическите ви възгледи
Виж още Изкуственият интелект лесно може да промени и оформи политическите ви възгледи

ИЗБРАНО
Претърсиха къщата на Ивайло Калушев в село Българи (снимки) Днес
Претърсиха къщата на Ивайло Калушев в село Българи (снимки)
49521
Почина кинолегендата Робърт Дювал Лайф
Почина кинолегендата Робърт Дювал
13386
Фаворитът хвана гората, а Швейцария спечели първо злато от 78 г. в мъжкия слалом Корнер
Фаворитът хвана гората, а Швейцария спечели първо злато от 78 г. в мъжкия слалом
17157
България и Гърция планират общо бъдеще на голяма бизнес среща в София Бизнес
България и Гърция планират общо бъдеще на голяма бизнес среща в София
8206
10 милиона евро загуби за Лувъра от билетни измами Impressio
10 милиона евро загуби за Лувъра от билетни измами
1104
Луксът има цена: Малко известен неврологичен синдром поразява круизните пътешественици Trip
Луксът има цена: Малко известен неврологичен синдром поразява круизните пътешественици
3003
Може ли менютата да подтикват клиентите да харчат повече, без да го осъзнават Вкусотии
Може ли менютата да подтикват клиентите да харчат повече, без да го осъзнават
569
Годината на Червения oгнен кон започва на 17 февруари 2026 г. Zodiac
Годината на Червения oгнен кон започва на 17 февруари 2026 г.
18049
Мощни бури обхванаха Западна Турция тази нощ Времето
Мощни бури обхванаха Западна Турция тази нощ
213