Самолетът измина 23 155 километра от Австралия до Франция. Полетът е част от проекта за директни връзки между Сидни и Лондон и Ню Йорк

6381 Снимка: Qantas

Австралийската авиокомпания Qantas постави нов световен рекорд за най-дълъг търговски полет без междинно кацане. На 27 юли 2026 г. специално модифициран Airbus A350-1000ULR прелетя разстоянието между Мелбърн и Тулуза за 24 часа и 24 минути. Постижението беше потвърдено от Международната федерация по въздухоплаване (FAI) и вписано в Книгата на рекордите на Гинес.

Самолетът измина 12 503 морски мили, или около 23 155 километра. На борда му имаше трима тестови пилоти на Airbus, двама пилоти на Qantas, петима авиационни инженери, двама конструктори и представител на FAI, който наблюдаваше полета. Данните бяха следени и от платформата Flightradar24.

A350-1000ULR е специална версия на широкофюзелажния самолет на Airbus. Съкращението ULR означава Ultra Long Range и показва, че машината е предназначена за маршрути с изключително голяма продължителност.

За да постигне необходимия обсег, Airbus е оборудвала самолета с допълнителен заден централен резервоар за гориво с вместимост до 20 900 литра. Добавени са и подобрени горивопроводи, помпи, системи за следене на температурата и инсталация за инертиране с азот, която намалява риска от пожар или експлозия в резервоарите.

Промените увеличават максималния обсег с до 1000 морски мили, или около 1852 километра. Конструкторите са подсилили и ключови носещи елементи около централната част на крилото, както и колесника. Максималната излетна маса също е увеличена, за да може самолетът да превозва по-голям товар.

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Снимка: Qantas

Двигателите Rolls-Royce Trent XWB-97 са оптимизирани за продължителен полет при ниска тяга. Това е важно за маршрутите, при които самолетът трябва да поддържа икономичен режим в продължение на денонощие.

Продължителността на полета поставя и сериозни изисквания към комфорта на пътниците. Кабината на A350-1000ULR е проектирана с осветление и график за хранене, които трябва да помогнат за ограничаване на ефектите от смяната на часовите зони. Предвидени са допълнителни помещения за почивка на екипажа, а броят на местата е ограничен до 238.

Така се освобождава пространство за специална зона за раздвижване и разтягане, както и за станции за вода. Идеята е пътниците да могат периодично да стават и да се движат по време на изключително дългото пътуване.

Снимка: Qantas

Рекордът обаче е само част от по-голямата стратегия на Qantas, наречена Project Sunrise. Компанията иска да открие директни маршрути от Сидни до Лондон и Ню Йорк, без междинно кацане.

В момента пътуванията между източното крайбрежие на Австралия и тези дестинации обикновено изискват прекачване в градове като Сингапур, Дубай или Доха. Това може да добави поне четири часа към общото време за пътуване. Директните полети биха премахнали необходимостта от подобни спирки.

Qantas очаква новите маршрути да привлекат както бизнес пътници, така и туристи, готови да платят повече за по-бързо пътуване. Компанията планира да предлага и места в премиум икономична класа. Ако първоначално остане единствената авиокомпания с подобни директни връзки от източна Австралия, тя ще има и временно конкурентно предимство.

"Това постижение отразява пионерския и иновативен дух, който е част от нашето ДНК в Airbus. В отговор на предизвикателството, поставено от Qantas, нашите екипи обединиха усилия, за да увеличат обсега на A350-1000 по ефективен и икономически жизнеспособен начин", заяви Ларс Вагнер, главен изпълнителен директор на търговското самолетостроене в Airbus.

По думите му полетът на 12 503 морски мили без междинно кацане е доказал способността на самолета да изпълнява тази мисия, а световният рекорд е допълнителен успех.

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