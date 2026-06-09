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Airbus Helicopters представи новия автономен хеликоптер U145 - безпилотна машина, базирана на доказалия се модел H145, която е предназначена за военни, логистични и спасителни операции. Първият пълномащабен макет беше показан преди авиокосмическото изложение ILA Berlin Air Show.

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Новият U145 е разработен върху платформата на H145 - един от най-успешните хеликоптери на Airbus, от който по света се експлоатират над 1800 машини с повече от 8,5 милиона летателни часа. За разлика от оригинала обаче, новият модел няма пилотска кабина. Тя е заменена от автономни системи за управление, изкуствен интелект и специализиран пакет от сензори, които позволяват изпълнение на мисии без екипаж на борда.

Компанията планира първи изпитателен полет с пилот за безопасност до края на 2026 г., а оперативното въвеждане на платформата е предвидено за началото на следващото десетилетие.

С максимално излетно тегло от около 3,8 тона U145 е проектиран да превозва по-големи товари и да изпълнява по-дълги мисии от повечето съществуващи безпилотни хеликоптери. За улесняване на товарните операции инженерите са добавили преден товарен люк, сгъваема товарна платформа и подсилен под на товарното отделение.

От Airbus посочват, че машината е създадена като многофункционална платформа, която може да бъде използвана както за цивилни, така и за военни задачи. Сред потенциалните приложения са доставки на товари, операции при природни бедствия, пожарогасене, наблюдение, разузнаване и управление на кризи.

Компанията разглежда U145 и като бъдеща платформа за съвместни операции между пилотирани и автономни летателни средства. Във военен вариант хеликоптерът може да действа като своеобразен "майчин кораб" за по-малки дронове, които да бъдат изстрелвани по време на бойни мисии.

Проектът е част от нарастващия интерес на европейските и американските въоръжени сили към автономни летателни апарати, способни да изпълняват опасни логистични и разузнавателни задачи без риск за пилоти и екипажи.

Според Airbus използването на вече сертифицирана и доказана платформа като H145 ще ускори разработката, ще намали разходите и ще улесни внедряването на новия автономен хеликоптер в реални операции.

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