Потенциалният срив в потреблението ще засегне и секторите на физическия труд и услугите

Масова загуба на работни места заради изкуствения интелект няма да е проблем само за служителите в технологичния и финансовия сектор. Според нов анализ подобен сценарий би оказал сериозен натиск върху целия пазар на труда - включително върху работниците в производството, строителството и услугите.

Доклад на Citrini Research разглежда хипотетична 2028 г., в която рязък скок в производителността, благодарение на мощни AI модели, прави големи части от пазара на труда излишни. Един от съавторите, Алап Шах - изпълнителен директор на Littlebird.ai - предупреждава, че дори 5% съкращения в рамките на няколко години могат да създадат верижен ефект.

Ако освободените служители от офисите не намерят нови позиции в сходни сфери, те вероятно ще се насочат към почасов труд, услуги или традиционния физически труд. Това би увеличило конкуренцията и би оказало натиск върху заплатите и заетостта в тези сектори.

Сценарият в доклада разтревожи инвеститорите не толкова заради самата автоматизация, колкото заради потенциалния срив в потреблението. Масова безработица би означавала по-малко разходи, разпродажби на борсите и спад дори при стабилни индекси като S&P 500 и Nasdaq Composite.

Опасенията съвпадат с предупреждения от водещи фигури в AI индустрията. Главният изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман неведнъж е заявявал, че технологията може да унищожи цели категории професии.

Дарио Амодей от Anthropic прогнозира, че до половината от началните офис позиции могат да изчезнат. А AI ръководителят в Microsoft Мустафа Сулейман смята, че почти всички офис задачи могат да бъдат автоматизирани в рамките на 18 месеца.

Не всички икономисти приемат прогнозите буквално. Някои ги определят като крайни и малко вероятни. Според анализатори от Evercore ISI, част от работниците със специфични практически умения могат дори да спечелят от AI бума. Ако автоматизацията намали разходите и увеличи търсенето на определени стоки и услуги, това може да повиши относителните възнаграждения в някои професии, чиято производителност не расте със същото темпо.

През последната година над 54 000 съкращения са били официално обяснени с внедряване на AI. Част от експертите обаче предупреждават за т.нар. "AI изпиране" - използване на изкуствения интелект като оправдание за съкращения, мотивирани основно от финансови съображения, а не от реални технологични възможности.

Дали AI ще доведе до масова безработица или до трансформация на пазара на труда остава отворен въпрос. Но ако мащабна вълна от автоматизация действително се случи, ефектът вероятно няма да спре до офисите - а ще се разпространи върху цялата икономика.

