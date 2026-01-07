1416 Снимка: Unitree

Макар че евентуален конфликт между хора и машини най-вероятно би се водил с модерни оръжия, а не с юмруци и ритници, напредъкът на хуманоидните роботи показва, че дори и в по-примитивна битка изходът не би бил в наша полза. Нови демонстрации на роботи с впечатляващи бойни умения подсилват усещането, че машините вече превъзхождат хората дори в сфери, които смятаме за изцяло физически и инстинктивни.

Китайската компания Unitree показа видео на новия си хуманоиден робот H2 - двуметрова машина, способна да изпълнява въздушни ритници, мощни удари и сложни движения, които с лекота биха повалили човек. Роботът разбива дини с крак, завърта тежки боксови чували и демонстрира контрол и сила, които биха направили и професионалните бойци безсилни.

Unitree’s $30,000, 180cm (nearly 6 ft tall) H2 humanoid robot. This version is likely powered by an Nvidia Jetson AGX Thor platform, built on Blackwell architecture. pic.twitter.com/E3tTHUjRGw — Kyle Chan (@kyleichan) January 4, 2026

Подобни демонстрации обаче повдигат въпроси. Може би най-важният е защо толкова много компании се фокусират върху бойни изкуства, вместо върху практични приложения като почистване, помощ в дома или грижа за възрастни хора?

Впечатляващо е робот да прави ротационен ритник, но далеч по-полезно би било да може да вдигне чорап от пода или да се адаптира към непредсказуеми ситуации от реалния живот.

Въпреки милиардите инвестиции в хуманоидна роботика, истинските предизвикателства остават фината моторика, манипулацията на предмети и ориентацията в динамична среда. Роботите може да изпълняват предварително програмирани бойни движения, но все още са далеч от това да бъдат универсални помощници в ежедневието или достъпни за масовия потребител.

Един от възможните отговори на въпроса от по-горе е, че роботите все още са по-добри в показните демонстрации, отколкото в реална полезност. Подобни видеа със сигурност вдигат акциите на създателите им. Други се питат - дали пък съвсем скоро няма да дойде епохата на напълно лоялните роботи-охранители и изцяло механизирани бойци?

