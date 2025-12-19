302 Снимка: БТА/АП

Социалната мрежа Truth Social, собственост на Trump Media and Technology Group (TMTG), отново привлече вниманието на инвеститорите - този път с изненадващ ход към енергийния сектор. Компанията обяви, че се слива с фирмата за ядрен синтез TAE (бивша Tri Alpha Energy), което доведе до рязък скок на акциите ѝ с над 35% под борсовия тикер DJT.

Ходът идва на фона на продължаващи финансови затруднения за TMTG. Компанията, управлявана от Доналд Тръмп-младши и притежаваща Truth Social - основната онлайн платформа на бившия президент Доналд Тръмп - отчете загуба от 54,8 млн. долара за тримесечието, приключило в края на септември.

Въпреки опитите да диверсифицира бизнеса си чрез криптовалути, пазари за прогнози и стрийминг приложение за Roku, компанията все още не успява да излезе на печалба.

Сливането с TAE е поредният необичаен завой за TMTG, която стартира през 2021 г. като алтернатива на Twitter (днес X), след като профилът на Тръмп беше блокиран. През март 2024 г. компанията стана публична чрез сливане със SPAC, но това не доведе до стабилизиране на финансовото ѝ състояние.

TAE от своя страна е сред по-известните частни компании в сферата на ядрения синтез - технология, която от десетилетия се разглежда като потенциален източник на практически неограничена, чиста енергия, но все още остава далеч от масово комерсиално приложение. От TMTG твърдят, че партньорът им е успял "значително да намали размера, цената и сложността на реакторите" и вече е изградил и безопасно оперирал пет експериментални реактора.

По данни на компанията TAE е привлякла над 1,3 млрд. долара частен капитал, включително от инвеститори като Google, Chevron и Goldman Sachs.

Въпреки оптимистичните заявления, скептицизмът около ядрената синтезна енергия остава силен. Макар някои да я определят като бъдеща революция в енергетиката, сериозни въпроси продължават да съществуват относно мащабирането и икономическата ѝ ефективност. Междувременно конкуренцията в сектора расте - Сам Алтман от OpenAI инвестира в компанията Helion, а Джеф Безос също подкрепя проекти в областта.

Не всички обаче са убедени. Илон Мъск публично отхвърли идеята за наземни реактори за ядрен синтез, наричайки ги "глупава загуба на пари" и иронично посочвайки, че "Слънцето е безплатен реактор за синтез в небето".

Ръководството на TMTG остава уверено. Главният изпълнителен директор Девин Нунес определи синтезната енергия като "най-големия енергиен пробив от комерсиалната ядрена енергия през 50-те години" и заяви, че тя може да понижи цените на енергията, да засили националната сигурност и да осигури ресурсите, необходими за доминация в сферата на изкуствения интелект.

Въпреки ентусиазма на пазара, анализаторите отбелязват, че сливането остава високорисков залог - както за бъдещето на Truth Social, така и за реалната перспектива ядрената синтезна енергия най-сетне да излезе от лабораториите и да се превърне в работещ бизнес.

