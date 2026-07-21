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Alibaba предприема важна стъпка в опита си да изгради собствена екосистема около хардуера за изкуствен интелект и да намали зависимостта на разработчиците от платформата CUDA на Nvidia. Специализираното подразделение T-Head обяви по време на Световната конференция по изкуствен интелект в Шанхай, че ще отвори достъпа до своите инструменти за разработка SAIL, използвани при създаването на софтуер за ускорителите от серията Zhenwu. Платформата ще бъде предоставяна безплатно и без ограничения на разработчици от цял свят.

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Решението е пряко насочено към един от най-силните активи на Nvidia. Американската компания не доминира на пазара на ИИ ускорители единствено заради мощността на своите графични процесори. Огромна роля има CUDA - софтуерна среда, развивана повече от две десетилетия, която предлага готови библиотеки, инструменти и оптимизации. Именно тя прави прехвърлянето към конкурентен хардуер трудно и скъпо. Alibaba се опитва да повтори този модел, като привлече разработчици не само с чипове, но и с достъпен софтуер.

Според T-Head миграцията на съществуващи приложения към SAIL може да бъде извършена за по-малко от седем дни, като са необходими сравнително малко промени в програмния код. Това е ключово условие, ако Alibaba иска да убеди международните компании да експериментират с нейния хардуер. Колкото по-лесно е прехвърлянето на модели и приложения от CUDA към друга платформа, толкова по-голям е шансът новата екосистема да намери място извън китайския пазар.

Компанията вече разполага и със сериозна хардуерна база. Към април 2026 г. Alibaba е доставила около 560 000 ускорителя Zhenwu на повече от 400 корпоративни клиенти от над 20 икономически сектора. Това показва, че платформата не е само експериментален проект, а вече се използва в реални бизнес среди. Подобна стратегия следват и други китайски производители. Huawei отвори достъпа до платформата CANN за ускорителите Ascend още през миналата година, а Moore Threads също работи по разширяването на своята софтуерна екосистема.

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Амбициите на Alibaba обаче не се ограничават само до сървърни чипове. По време на конференцията WAIC компанията представи и първите си слушалки с интегрирани функции с изкуствен интелект, като паралелно развива облачни услуги, езикови модели и приложения за корпоративни клиенти.

Отварянето на SAIL показва, че Alibaba възприема софтуера като ключ към по-широкото разпространение на своите технологии. Предизвикателството пред компанията ще бъде не просто да предложи работеща алтернатива, а да изгради достатъчно голяма общност от разработчици, която да направи китайските ускорители реален конкурент на Nvidia.

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