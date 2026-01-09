Изкуственият интелект се превърна в ключов фактор, който размествa лидерите сред най-скъпите технологични компании в света

303

За първи път от 2019 г. насам компанията Alphabet, собственик на Google, изпревари Apple по пазарна капитализация. След последните борсови сесии акциите на Alphabet поскъпнаха с около 2,5%, което изстреля оценката на компанията до приблизително 3,892 трилиона долара. В същото време пазарната капитализация на Apple спадна до около 3,863 трилиона долара, след като акциите ѝ поевтиняха с над 4% в рамките на последните пет дни.

Тази промяна измести Apple на трето място сред най-скъпите публични компании в САЩ, като Alphabet зае втората позиция след абсолютния лидер Nvidia. Данните показват ясно различие в динамиката на двете компании - акциите на Alphabet са поскъпнали с около 66% до 2025 г., докато тези на Apple са отчели далеч по-скромен ръст от приблизително 9%. Анализаторите виждат в това отражение на коренно различния напредък на двете корпорации в сферата на изкуствения интелект.

Основен двигател на успеха на Alphabet са агресивните инвестиции и бързото внедряване на AI технологии. Компанията привлече сериозно внимание с нови модели за генериране на изображения, сред които Gemini 2.5 Flash Nano Banana, както и с дълбоката интеграция на изкуствен интелект в ключови продукти и услуги на Google.

През ноември Alphabet представи и собствен ускорител TPU v7, позициониран като алтернатива на решенията на Nvidia, което допълнително засили позициите ѝ в облачния и корпоративния сегмент. Главният изпълнителен директор Сундар Пичай отчете и рекорден брой големи договори в облачния бизнес.

На този фон Apple се сблъсква с трудности и критики, свързани с нейните AI инициативи. Обещаната още през 2024 г. значително подобрена версия на гласовия асистент Siri все още не е факт, а платформата Apple Intelligence беше посрещната хладно заради неточности и по-слаба производителност спрямо конкурентните решения.

Въпреки това, и Alphabet, и Apple остават далеч зад Nvidia, чиято пазарна капитализация в момента се оценява на около 4,6 трилиона долара - ясен сигнал, че битката за лидерство в ерата на изкуствения интелект тепърва се разгаря.

