За първи път от 2019 г. насам компанията Alphabet, собственик на Google, изпревари Apple по пазарна капитализация. След последните борсови сесии акциите на Alphabet поскъпнаха с около 2,5%, което изстреля оценката на компанията до приблизително 3,892 трилиона долара. В същото време пазарната капитализация на Apple спадна до около 3,863 трилиона долара, след като акциите ѝ поевтиняха с над 4% в рамките на последните пет дни.

Тази промяна измести Apple на трето място сред най-скъпите публични компании в САЩ, като Alphabet зае втората позиция след абсолютния лидер Nvidia. Данните показват ясно различие в динамиката на двете компании - акциите на Alphabet са поскъпнали с около 66% до 2025 г., докато тези на Apple са отчели далеч по-скромен ръст от приблизително 9%. Анализаторите виждат в това отражение на коренно различния напредък на двете корпорации в сферата на изкуствения интелект.

Основен двигател на успеха на Alphabet са агресивните инвестиции и бързото внедряване на AI технологии. Компанията привлече сериозно внимание с нови модели за генериране на изображения, сред които Gemini 2.5 Flash Nano Banana, както и с дълбоката интеграция на изкуствен интелект в ключови продукти и услуги на Google.

През ноември Alphabet представи и собствен ускорител TPU v7, позициониран като алтернатива на решенията на Nvidia, което допълнително засили позициите ѝ в облачния и корпоративния сегмент. Главният изпълнителен директор Сундар Пичай отчете и рекорден брой големи договори в облачния бизнес.

На този фон Apple се сблъсква с трудности и критики, свързани с нейните AI инициативи. Обещаната още през 2024 г. значително подобрена версия на гласовия асистент Siri все още не е факт, а платформата Apple Intelligence беше посрещната хладно заради неточности и по-слаба производителност спрямо конкурентните решения.

Въпреки това, и Alphabet, и Apple остават далеч зад Nvidia, чиято пазарна капитализация в момента се оценява на около 4,6 трилиона долара - ясен сигнал, че битката за лидерство в ерата на изкуствения интелект тепърва се разгаря.

ИЗБРАНО
Мъск зачерта познатия икономически модел: Не пестете за старост, парите няма да имат значение Днес
Мъск зачерта познатия икономически модел: Не пестете за старост, парите няма да имат значение
24203
Седем години кошмар и едно епично завръщане: Джони Деп триумфира отново Лайф
Седем години кошмар и едно епично завръщане: Джони Деп триумфира отново
9180
Невероятен мач! Талантът Гавалюгов избухна с 37 точки в САЩ Корнер
Невероятен мач! Талантът Гавалюгов избухна с 37 точки в САЩ
6917
Банките са приели 150 тона монети и банкноти за първите дни на еврото у нас Бизнес
Банките са приели 150 тона монети и банкноти за първите дни на еврото у нас
3208
Изгубен акт за раждане, вероятно рождено име, неясна причина за смъртта Impressio
Изгубен акт за раждане, вероятно рождено име, неясна причина за смъртта
7862
Как ще се промени пътуването със самолет през 2026 г.? Trip
Как ще се промени пътуването със самолет през 2026 г.?
6438
Ресторантът в Сентръл парк, който Джон Ленън посещавал отново и отново Вкусотии
Ресторантът в Сентръл парк, който Джон Ленън посещавал отново и отново
10728