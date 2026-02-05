Alphabet отчете над 400 млрд. долара годишни приходи, подкрепени от YouTube и Google Cloud, и планира рекордни инвестиции в AI инфраструктура, тревожещи инвеститорите

120 Снимка: AP/БТА

Alphabet, холдинговата компания, която притежава Google, за първи път отчете годишни приходи над 400 млрд. долара. Това бе съобщено в отчета за приходите за четвъртото тримесечие на 2025 година, като годишният ръст е 15% и се обяснява с доброто представяне на YouTube и на облачния бизнес.

Облачните услуги са донесли на Google 70 млрд. долара през 2025 година, а годишните приходи на YouTube са надминали 60 млрд. долара от реклама и абонаменти. Главният изпълнителен директор на Alphabet, Сундар Пичай, каза пред инвеститорите, че YouTube остава "услуга номер едно за стрийминг". Компанията разполага с над 325 милиона платени абонати в екосистемата си, водена от Google One и YouTube Premium.

За четвъртото тримесечие приходите на Alphabet, без да се включват плащанията към партньори, са 97,23 млрд. долара, което е над консенсусната прогноза на Bloomberg от 95,2 млрд. долара. Особено силна динамика отчете подразделението за облачни услуги: приходите на Google Cloud за тримесечието са се увеличили с 48% до 17,7 млрд. долара, значително над пазарните очаквания. Обемът на бизнес договорите за облачни услуги е нараснал над два пъти на годишна база до 240 млрд. долара, което според Пичай е знак за силно търсене на корпоративни AI решения.

В допълнение аудиторията на приложението Gemini AI е нараснала със 100 млн. души спрямо предходното тримесечие и е достигнала 750 млн. след пускането на AI модела Gemini 3 през ноември. Gemini 3 остава водещият AI модел в индустрията, а негова модифицирана версия ще бъде използвана като основа за обновения Siri на Apple. Корпоративният вариант на услугата (Gemini Enterprise) е привлякъл над 8 млн. плащащи клиенти за четири месеца.

Пичай добави още, че през последните месеци търсачката на Google се използва повече "от всякога". След старта на "AI Mode" броят на заявките в този раздел се е удвоил. Занапред Google планира да въведе функция за таксуване на агенциите в "Режим за търсене с изкуствен интелект" и в приложението Gemini.

На фона на рекордните резултати Alphabet обяви и значително увеличение на капиталовите разходи. През тази година холдингът възнамерява да инвестира между 175 и 185 млрд. долара, което е осезаемо над прогнозите на анализаторите за около 119,5 млрд. долара.

Средствата ще бъдат насочени основно към изграждане на центрове за данни, развитие на мрежовата инфраструктура и покупка на сървърно оборудване, необходимо за разширяване на услугите с изкуствен интелект и на облачните продукти. Alphabet подчертава, че мащабните вложения в инфраструктура и научни изследвания са ключови, за да се конкурира с водещите играчи на пазара, Amazon, Microsoft и OpenAI.

Междувременно останалата част от бизнеса на Alphabet, включваща експериментални проекти и безпилотната таксиметрова услуга на Waymo, е отчела приходи от 370 млн. долара за тримесечието, но оперативната загуба е нараснала до 3,6 млрд. долара. Alphabet съобщи и че е придобила значителен дял в последния инвестиционен кръг на Waymo на стойност 16 млрд. долара, който е оценил компанията на 126 млрд. долара.

На борсата докладът доведе до смесена реакция. Акциите на Alphabet, които са поскъпнали с около 61% през последната година, първоначално се понижиха с над 7% в предборсовата търговия, след което частично възстановиха спада, преди отново да преминат към умерено понижение. Инвеститорите останаха предпазливи заради мащаба на планираните инвестиции, но ръководството настоява, че така се полагат основите за дългосрочен растеж в ерата на изкуствения интелект.

