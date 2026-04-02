Сделката може да промени баланса при сателитния интернет и да постави Amazon в директна конкуренция с SpaceX

397 Снимка: БТА/AP Photo/Luigi Costantini

Amazon води преговори за придобиването на оператора на сателитна връзка Globalstar, съобщава Financial Times. Причината е ясна - собственият проект на компанията за нискоорбитални спътници не се развива с темповете, които технологичният гигант очаква, и търси по-бърз начин да навлезе сериозно в този стратегически пазар.

Засега няма официално потвърждение нито от Amazon, нито от Globalstar, а детайли като стойността на сделката и сроковете остават неизвестни. Преговорите се усложняват от факта, че Apple притежава 20% от Globalstar и вече има договор за използване на до 85% от капацитета на мрежата ѝ. Именно чрез тази инфраструктура Apple предлага възможност за изпращане на спешни съобщения чрез сателит, когато няма мобилно покритие.

В момента Amazon разполага с около 180 спътника в орбита, но има разрешение от Federal Communications Commission да изведе до 1600. Реалността обаче е по-сложна - ограниченията при изстрелванията и зависимостта от партньори забавят плановете. В същото време компанията вече мисли напред и има договори с авиокомпании като JetBlue и Delta Air Lines за осигуряване на интернет в самолети през следващите години.

Globalstar е един от ветераните в сателитните комуникации, основана още през 1991 г., но през последната година се превърна в особено атрактивен актив. Акциите ѝ скочиха с над 230%, а пазарната ѝ оценка достигна около 9 милиарда долара, особено след слухове за интерес от страна на SpaceX. Само след новините за потенциален интерес от Amazon, цената им отново се повиши с още 15%.

Финансовите резултати на компанията също показват стабилизиране - приходите за последната година достигат 273 млн. долара, с ръст от 9%, а оперативната печалба е 7,4 млн. долара, след предходна година на загуба. Въпреки това, не е изключено преговорите да се провалят, което оставя отворен въпроса дали Amazon ще успее да навакса изоставането си в надпреварата за сателитен интернет.

