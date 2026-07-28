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Amazon планира да навлезе сериозно на пазара на сателитните мобилни комуникации с нова мрежа от над 5000 спътника, която ще позволи на потребителите да провеждат разговори, да изпращат съобщения и да използват мобилен интернет дори извън обхвата на клетъчните мрежи.

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Компанията е подала заявление до Федералната комисия по комуникациите на САЩ (FCC) за изграждането на съзвездие от 5105 спътника в ниска околоземна орбита. Те ще бъдат част от новата система Leo Direct-to-Device (D2D), чието въвеждане в експлоатация е планирано за началото на 2028 г.

Новата услуга ще работи директно със съществуващите смартфони, без да е необходимо използването на специален сателитен телефон. Потребителите ще могат да осъществяват гласови разговори, да изпращат текстови съобщения, да използват мобилни данни и аварийни услуги, когато няма покритие от наземните мобилни оператори.

Amazon започна изграждането на собствената си сателитна инфраструктура през 2025 г. чрез проекта Leo, който предлага широколентов интернет чрез специални наземни терминали, подобно на услугата Starlink на SpaceX. Планираното съзвездие за този проект включва около 3200 спътника, като в момента в орбита вече се намират приблизително 375.

През април компанията придоби и сателитната инфраструктура, честотния спектър и лицензите на Globalstar, което допълнително разширява възможностите ѝ за развитие на глобални комуникационни услуги.

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Новите D2D спътници ще бъдат разположени на височина между 540 и 580 километра над Земята в пет различни орбитални слоя.

Освен за потребителите, системата ще бъде предназначена и за аварийни комуникации при природни бедствия, управление на транспортни флоти, индустриални обекти в отдалечени райони, IoT устройства и сензори, както и за осигуряване на връзка при липса на наземна инфраструктура.

По този начин Amazon ще се изправи срещу Starlink Direct to Cell, която вече работи съвместно с T-Mobile и е достъпна и за клиенти на Verizon и AT&T. Услугата позволява изпращане на съобщения, разговори чрез приложения като WhatsApp, използване на Google Maps и осъществяване на спешни обаждания.

Разширяването на сателитните комуникации обаче поражда и опасения сред учените. В орбита вече има хиляди активни спътници, а различни компании предлагат изстрелването на още стотици хиляди и дори над милион нови апарати през следващите години.

Според астрономите подобни мегасъзвездия могат да затруднят наблюденията на Космоса, изследванията на климата и откриването на потенциално опасни астероиди. Затова експертите настояват компаниите да използват технологии за намаляване на отражението на светлината и други мерки, които да ограничат влиянието върху научните наблюдения.

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