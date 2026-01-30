Amazon води преговори за мащабна инвестиция в OpenAI, като обсъжданата сума може да достигне до 50 млрд. долара. Това съобщи източник, запознат с разговорите, цитиран от Ройтерс. По думите му преговорите са на ранен етап и окончателните параметри на сделката все още не са уточнени.

Интересът на Amazon е част от по-широка надпревара сред големите технологични компании и инвеститори за по-тясно партньорство с OpenAI, която в момента прави огромни разходи за изграждане на центрове за данни. Очакванията са, че подобни стратегически инвестиции могат да осигурят конкурентно предимство в глобалната надпревара за изкуствен интелект.

По-рано тази седмица Ройтерс съобщи, че OpenAI търси финансиране до 100 млрд. долара, което би оценило компанията на приблизително 830 млрд. долара. Японската SoftBank Group също води преговори за допълнителна инвестиция до 30 млрд. долара. Паралелно с това OpenAI подготвя основите за първично публично предлагане, което при благоприятни пазарни условия може да оцени компанията на до 1 трилион долара.

Според Wall Street Journal, главният изпълнителен директор на Amazon Анди Джаси лично ръководи разговорите с изпълнителния директор на OpenAI Сам Олтман. При инвестиция от подобен мащаб Amazon би се превърнала в най-големия инвеститор в текущия кръг на финансиране на компанията зад ChatGPT.

Amazon вече има сериозно присъствие в сектора на изкуствения интелект чрез инвестицията си в Anthropic, в която компанията е вложила около 8 млрд. долара. Anthropic, оценена наскоро на 183 млрд. долара, се утвърди като един от основните конкуренти на OpenAI, особено сред корпоративните клиенти. Компанията прогнозира, че през 2026 г. годишният ѝ приходен темп може да се удвои или дори утрои до около 26 млрд. долара.

Междувременно The Information съобщи, че Nvidia, Amazon и Microsoft също обсъждат общи инвестиции в OpenAI на стойност до 60 млрд. долара. Nvidia, която вече е инвеститор и чиповете ѝ захранват AI моделите на OpenAI, води разговори за инвестиция до 30 млрд. долара. Microsoft, дългогодишен стратегически партньор на OpenAI, обмисля по-скромна сума под 10 млрд. долара.

От Amazon са отказали коментар по темата, а OpenAI не е отговорила незабавно на запитване от Ройтерс.

