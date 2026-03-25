Плановете на Илон Мъск за изграждане на мащабна фабрика за чипове под името Terafab могат да се окажат значително по-скъпи от първоначално обявеното. Според оценки на анализатори, разходите по проекта може да надхвърлят с около 10 млрд. долара най-високите предварителни прогнози.

Ако проектът бъде реализиран, той може да се превърне в една от най-големите сгради в света и най-голямото съоръжение за производство на полупроводници.

Първоначалните оценки на Мъск поставят стойността на инвестицията между 20 и 25 млрд. долара. Тези разходи обаче не са включени в капиталовите планове на Tesla за 2026 г., което поражда въпроси относно финансирането.

Според анализ на Morgan Stanley, реалната цена на подобно съоръжение може да достигне между 35 и 45 млрд. долара. Това значително надвишава първоначалните прогнози и подчертава потенциален разрив между амбициите и финансовата реалност на проекта.

При подобни стойности Terafab би се наредил сред най-скъпите инфраструктурни обекти в света, сравним с проекти като АЕЦ "Аккую" в Турция и ITER.

Допълнителен риск за инициативата е липсата на пряк опит на Мъск в управлението на компании за производство на чипове, както и предишни затруднения при стартирането на хардуерни проекти.

Въпреки това предприемачът подчертава, че проектът е стратегически необходим. "Или изграждаме Terafab, или няма да имаме чипове, а ние се нуждаем от чипове, така че го изграждаме", заявява Мъск.

Към момента не е ясно кога ще започне реалното строителство на фабриката, нито как ще бъде осигурено финансирането при евентуално нарастване на разходите.

