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AMD представи нова високопроизводителна система за изкуствен интелект, с която директно се насочва към доминацията на Nvidia при хардуера за големи AI модели. Платформата Helios е създадена за най-големите AI лаборатории и центрове за данни в света.

Новата система беше представена от главния изпълнителен директор на AMD Лиса Су по време на конференцията Advancing AI в Сан Франциско. Компанията обяви, че Helios ще започне да се доставя по-късно тази година и вече има списък с големи клиенти, сред които е и Microsoft.

Rack системите комбинират множество процесори и ускорители в един мощен изчислителен модул. Те са предназначени за центрове за данни, където се използват за обучение и работа на големи езикови модели и други задачи с високи изчислителни изисквания.

"Helios е най-високопроизводителният AI rack в индустрията", заяви Лиса Су. По думите ѝ системата е създадена "за обучение и работа на най-взискателните модели от следващо поколение в света в огромен мащаб".

AMD посочва, че Helios ще бъде използвана от водещи AI компании при инфраструктури с гигаватова мощност.

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Компанията очевидно цели да се конкурира с водещите предложения на Nvidia, която от години доминира този сегмент със своите системи Vera Rubin и Grace Blackwell. Според анализ на The Register показателите на Helios дори превъзхождат Vera Rubin в редица тестове.

Helios беше обявена за първи път през 2025 г. и беше демонстрирана публично по време на CES 2026 през януари. Сред компаниите, които планират да използват системата, са OpenAI, Meta, Oracle, Anthropic и Microsoft.

Главният изпълнителен директор на Microsoft Сатя Надела заяви, че компанията ще разшири инфраструктурата си Azure с Helios. Междувременно Anthropic и AMD обявиха стратегическо партньорство за внедряване на до 2 гигавата GPU изчислителна мощност чрез новата система.

AMD представи и новия процесор Venice-X, предназначен за центрове за данни и тежки изчислителни задачи. Очаква се той да бъде пуснат на пазара през 2027 г.

По време на презентацията Лиса Су заяви, че изкуственият интелект ще промени изцяло пазара на полупроводници през следващите години. Според нея причината е рязкото увеличаване на нуждата от изчислителна мощност, особено заради развитието на т.нар. агентен AI.

"Когато дадете задача на един агент, той всъщност извършва десетки стъпки. Той трябва да разсъждава, да използва инструменти, да получава достъп до данни и да повтаря процеса, докато реши проблема. Затова са нужни много GPU ускорители", заяви Су.

Тя прогнозира, че до 2030 г. пазарът на AI ускорители ще достигне около 1,4 трилиона долара. Според нея това означава, че в края на десетилетието този сегмент може да достигне размер, близък до целия днешен пазар на полупроводници.

"Очакваме GPU ускорителите да заемат по-голямата част от този пазар, защото алгоритмите все още са в ранен етап на развитие, а изчислителните натоварвания продължават да се променят. Това дава предимство на програмируемите архитектури", добави главният изпълнителен директор на AMD.

С Helios AMD прави най-сериозния си опит досега да намали преднината на Nvidia в AI инфраструктурата - пазар, който се превърна в един от най-важните двигатели на технологичната индустрия.

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