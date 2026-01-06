AMD представи нова линия AI процесори за персонални компютри по време на изложението CES 2026, като обяви амбицията си да направи "AI за всеки". В рамките на откриващата си реч главният изпълнителен директор на компанията Лиса Су заяви, че AI-базираните компютри ще бъдат ключовата посока в развитието на персоналните технологии.

Основният анонс е процесорът AMD Ryzen AI 400 Series - най-новото поколение AI-чипове за масова употреба. Според компанията той предлага до 1,3 пъти по-бърз мултитаскинг и до 1,7 пъти по-висока производителност при създаване на съдържание в сравнение с конкурентни решения. Процесорът разполага с 12 ядра и 24 нишки и представлява надграждане спрямо серията Ryzen AI 300, представена през 2024 г.

От AMD посочват, че екосистемата им от AI компютри бързо се разширява. По думите на Рахул Тику, старши вицепрезидент и ръководител на клиентския бизнес на компанията, AMD вече поддържа над 250 AI PC платформи - двойно повече спрямо предходната година. Според него изкуственият интелект ще се "вплете във всяко ниво на персоналните изчисления", променяйки начина, по който хората работят, създават съдържание и играят.

Паралелно с това AMD анонсира и Ryzen 7 9850X3D - нов процесор, насочен към геймърите. Компанията представи и обновена версия на технологията си за ray tracing Redstone, която подобрява визуалното качество на игрите без негативен ефект върху производителността.

Компютрите, оборудвани с процесорите Ryzen AI 300 Series или Ryzen 7 9850X3D, се очаква да бъдат пуснати на пазара през първото тримесечие на 2026 г., като AMD залага на AI като централна характеристика на следващото поколение персонални компютри.

ИЗБРАНО
Мъск зачерта познатия икономически модел: Не пестете за старост, парите няма да имат значение Днес
Мъск зачерта познатия икономически модел: Не пестете за старост, парите няма да имат значение
24441
Седем години кошмар и едно епично завръщане: Джони Деп триумфира отново Лайф
Седем години кошмар и едно епично завръщане: Джони Деп триумфира отново
9239
Невероятен мач! Талантът Гавалюгов избухна с 37 точки в САЩ Корнер
Невероятен мач! Талантът Гавалюгов избухна с 37 точки в САЩ
6940
Банките са приели 150 тона монети и банкноти за първите дни на еврото у нас Бизнес
Банките са приели 150 тона монети и банкноти за първите дни на еврото у нас
3220
Изгубен акт за раждане, вероятно рождено име, неясна причина за смъртта Impressio
Изгубен акт за раждане, вероятно рождено име, неясна причина за смъртта
8024
Как ще се промени пътуването със самолет през 2026 г.? Trip
Как ще се промени пътуването със самолет през 2026 г.?
6463
Ресторантът в Сентръл парк, който Джон Ленън посещавал отново и отново Вкусотии
Ресторантът в Сентръл парк, който Джон Ленън посещавал отново и отново
11040