AMD представи ново поколение AI процесори на CES 2026
Ryzen 7 9850X3D е новият процесор за геймърите
AMD представи нова линия AI процесори за персонални компютри по време на изложението CES 2026, като обяви амбицията си да направи "AI за всеки". В рамките на откриващата си реч главният изпълнителен директор на компанията Лиса Су заяви, че AI-базираните компютри ще бъдат ключовата посока в развитието на персоналните технологии.
Основният анонс е процесорът AMD Ryzen AI 400 Series - най-новото поколение AI-чипове за масова употреба. Според компанията той предлага до 1,3 пъти по-бърз мултитаскинг и до 1,7 пъти по-висока производителност при създаване на съдържание в сравнение с конкурентни решения. Процесорът разполага с 12 ядра и 24 нишки и представлява надграждане спрямо серията Ryzen AI 300, представена през 2024 г.
От AMD посочват, че екосистемата им от AI компютри бързо се разширява. По думите на Рахул Тику, старши вицепрезидент и ръководител на клиентския бизнес на компанията, AMD вече поддържа над 250 AI PC платформи - двойно повече спрямо предходната година. Според него изкуственият интелект ще се "вплете във всяко ниво на персоналните изчисления", променяйки начина, по който хората работят, създават съдържание и играят.
Паралелно с това AMD анонсира и Ryzen 7 9850X3D - нов процесор, насочен към геймърите. Компанията представи и обновена версия на технологията си за ray tracing Redstone, която подобрява визуалното качество на игрите без негативен ефект върху производителността.
Компютрите, оборудвани с процесорите Ryzen AI 300 Series или Ryzen 7 9850X3D, се очаква да бъдат пуснати на пазара през първото тримесечие на 2026 г., като AMD залага на AI като централна характеристика на следващото поколение персонални компютри.