ъздателката на World Labs Фей-Фей Ли се присъединява към AMD, която ще използва технологиите на стартъпа за развитието на роботи и системи с пространствен интелект

301 Снимка: AMD

AMD официално приключи придобиването на стартъпа World Labs за приблизително 8,2 млрд. долара, като заплати сделката със собствени акции. Бившите акционери на компанията получиха близо 15 млн. акции на AMD. С придобиването производителят на процесори и видеокарти прави важна крачка към ново направление в развитието на изкуствения интелект - системите, способни да разбират, пресъздават и взаимодействат с физическия свят.

World Labs е основана през 2024 г. от известната изследователка Фей-Фей Ли, наричана често "кръстницата на изкуствения интелект" заради приноса си към компютърното зрение и проекта ImageNet. Компанията разработва модели за пространствен интелект, които могат да създават интерактивни триизмерни среди въз основа на изображения, видеоклипове и текстови описания. Технологията има потенциално приложение при обучението на роботи, автономните машини и симулациите на реални пространства.

След придобиването Фей-Фей Ли заема поста изпълнителен вицепрезидент и главен научен директор на AMD, като ще се отчита директно пред ръководителя на компанията Лиза Су. Изследователският екип на World Labs ще продължи работата по своите модели, но вече в тясно сътрудничество с инженерите на AMD. Целта е бъдещите хардуерни и софтуерни платформи да бъдат разработвани с оглед на специфичните изисквания на следващото поколение ИИ системи.

Сделката показва, че AMD не възнамерява да се ограничава единствено с доставката на изчислителна мощност за чужди модели. Компанията иска да участва пряко в създаването на технологиите, които ще определят бъдещото търсене на процесори и ускорители. Особено перспективно направление е физическият изкуствен интелект, при който роботите се обучават във виртуални среди, преди да изпълняват задачи в реалния свят. Засега AMD не посочва кога ще представи първите продукти, създадени благодарение на новото придобиване.

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