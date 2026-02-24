Американският технологичен сектор следи с повишено напрежение готвеното представяне на новия модел V4 на китайската компания DeepSeek. Очакванията са премиерата да бъде съвсем скоро, а пазарите вече си спомнят ефекта от предходната версия.

Изкуственият интелект

Когато през 2025 г. DeepSeek представи модела V3, сравнително евтин за разработка, но достатъчно конкурентоспособен, реакцията бе мигновена. Индексът Nasdaq Composite загуби около 3% в деня на новината, а акциите на Nvidia се сринаха със 17%, изтривайки приблизително 600 милиарда долара пазарна капитализация. Впоследствие пазарите се възстановиха, но моментът се превърна в символичен удар срещу доминацията на Силициевата долина в сферата на изкуствения интелект.

Сега вниманието е насочено към това дали V4 ще успее да се конкурира директно с актуалните модели на OpenAI и Anthropic. Ако новата версия демонстрира сходно или по-добро представяне при по-ниска цена, ефектът върху пазара може да бъде още по-силен.

Залогът е значително по-голям от преди година. Технологични гиганти като Amazon, Microsoft, Meta и Google инвестираха стотици милиарди долари в AI през 2025 г., а прогнозите сочат допълнителни разходи от около 650 милиарда долара през 2026 г.

WSJ: Китай има различна визия за изкуствения интелект. И тя може би е по-умна
Виж още WSJ: Китай има различна визия за изкуствения интелект. И тя може би е по-умна

Особено тревожен за американските компании бе фактът, че DeepSeek V3 е разработен с бюджет под 6 милиона долара и при използване на по-нископроизводителни чипове на Nvidia. Това постави въпроси относно ефективността на разходите и реалната необходимост от колосалните инвестиции, които западните корпорации правят в инфраструктура и хардуер.

Ако V4 повтори или надмине този ефект, може да се стигне до нова вълна на волатилност на борсите и преоценка на стратегиите в AI сектора. Засега индустрията остава в режим на изчакване - но този път потенциалните сътресения изглеждат още по-мащабни.

Китайската DeepSeek остава с отворен код. Победа за глобалната AI общност
Виж още Китайската DeepSeek остава с отворен код. Победа за глобалната AI общност

ИЗБРАНО
Росица Кирова: Избухнаха! Всички областни управители са на ПП-ДБ Днес
Росица Кирова: Избухнаха! Всички областни управители са на ПП-ДБ
19120
Българче вдигна на крака журито в "Гласът на Германия", разплака майка си Лайф
Българче вдигна на крака журито в "Гласът на Германия", разплака майка си
13328
Ако беше държава, той щеше да е в топ 10 по медали. Герои, цифри и велики мигове от Игрите Корнер
Ако беше държава, той щеше да е в топ 10 по медали. Герои, цифри и велики мигове от Игрите
8463
Пламен Димитров: Държавата ще гръмне, ако на 1 юли няма удължителен бюджет Бизнес
Пламен Димитров: Държавата ще гръмне, ако на 1 юли няма удължителен бюджет
14962
Втори български роман е номиниран за "Букър" Impressio
Втори български роман е номиниран за "Букър"
7161
След ремонт на пистата за 50 млн. евро., летище Бургас обяви нови маршрути за летния сезон Trip
След ремонт на пистата за 50 млн. евро., летище Бургас обяви нови маршрути за летния сезон
1354
Защо ягодите вече не са толкова сладки Вкусотии
Защо ягодите вече не са толкова сладки
2220
Ретрограден Плутон през 2026 г. носи трансформация Zodiac
Ретрограден Плутон през 2026 г. носи трансформация
1070
Прогноза за времето на НИМХ: Дъжд, сняг и силен вятър Времето
Прогноза за времето на НИМХ: Дъжд, сняг и силен вятър
3229