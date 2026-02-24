Ако китайският модел е успешен, то акциите на западните технологични гиганти ще паднат драстично

2131 Снимка: AP/БТА

Американският технологичен сектор следи с повишено напрежение готвеното представяне на новия модел V4 на китайската компания DeepSeek. Очакванията са премиерата да бъде съвсем скоро, а пазарите вече си спомнят ефекта от предходната версия.

Когато през 2025 г. DeepSeek представи модела V3, сравнително евтин за разработка, но достатъчно конкурентоспособен, реакцията бе мигновена. Индексът Nasdaq Composite загуби около 3% в деня на новината, а акциите на Nvidia се сринаха със 17%, изтривайки приблизително 600 милиарда долара пазарна капитализация. Впоследствие пазарите се възстановиха, но моментът се превърна в символичен удар срещу доминацията на Силициевата долина в сферата на изкуствения интелект.

Сега вниманието е насочено към това дали V4 ще успее да се конкурира директно с актуалните модели на OpenAI и Anthropic. Ако новата версия демонстрира сходно или по-добро представяне при по-ниска цена, ефектът върху пазара може да бъде още по-силен.

Залогът е значително по-голям от преди година. Технологични гиганти като Amazon, Microsoft, Meta и Google инвестираха стотици милиарди долари в AI през 2025 г., а прогнозите сочат допълнителни разходи от около 650 милиарда долара през 2026 г.

Особено тревожен за американските компании бе фактът, че DeepSeek V3 е разработен с бюджет под 6 милиона долара и при използване на по-нископроизводителни чипове на Nvidia. Това постави въпроси относно ефективността на разходите и реалната необходимост от колосалните инвестиции, които западните корпорации правят в инфраструктура и хардуер.

Ако V4 повтори или надмине този ефект, може да се стигне до нова вълна на волатилност на борсите и преоценка на стратегиите в AI сектора. Засега индустрията остава в режим на изчакване - но този път потенциалните сътресения изглеждат още по-мащабни.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.