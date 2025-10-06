Западните държави се подготвят за по-бързи цикли на производство и модернизация на отбранителни системи

4364 Снимка: BAE Systems

BAE Systems си партнира с Forterra, за да разработи нов автономен прототип на Armored Multi-Purpose Vehicle (AMPV) - бронирана бойна машина. Пентагонът е ускорил проекта, като настоява за реални демонстрации през 2026 година. Целта е да бърза модернизацията на бронетанковите бригади на армията на САЩ.

Програмата AMPV стартира през 2020 г., за да замени остарелия бронетранспортьор M113 от епохата на Студената война. Половинвековната машина ще бъде пенсионирана заради недостатъчна устойчивост, защита, подвижност и надеждност. От снимките става ясно, че AMPV може да ползва платформата на М113 за база.

Вижте как изглежда AMPV >> >> >>

Освен това M113 не можеше да интегрира съвременни технологии, свързани с размер, тегло, мощност и охлаждане. Старият американски бронетранспортьор е неспособен да работи ефективно с основния боен танк M1 Abrams или с бойната машина на пехотата M2 Bradley.

Проектиран в пет варианта, AMPV служи като многоцелево средство, подходящо за обща поддръжка, медицинска евакуация, лечение на място, щабни мисии и минометна платформа. Новото споразумение с Forterra има за цел да превърне машината в самоуправляващо се автономно превозно средство, способно бързо да се развръща и да изпълнява нови типове мисии.

Компанията Forterra (преди известна като Robotic Research) ще предостави своите автономни системи, които ще бъдат интегрирани в AMPV. Това ще позволи машината да се движи самостоятелно в опасни зони, дори при смущаване или фалшифициране на GPS сигнал и при ограничена видимост.

Тази технология ще стане част от сериите на BAE "AMPV Capability Kit", които ще добавят нови способности, включително противодействие на безпилотни летателни апарати (C-UAS), наземна автономия и безпилотни куполи.

Освен подобрените възможности, проектът е и пример за това как западните държави се подготвят за по-бързи цикли на производство и модернизация на отбранителни системи.

Според анализатори, основният проблем на отбранителните способности на НАТО не е липсата на технологии, а бавният темп на разработка и производство. Затова компании като BAE Systems се стремят да доставят нови системи по-бързо, използвайки модулен дизайн. Това е особено важно, тъй като BAE има договор да достави на американската армия 3 000 машини AMPV, които ще заменят около 30% от верижните машини на бригадно ниво.

"Това партньорство не е просто игра на думи - става дума за реална работа и представяне на конкретни решения, които дават на армията възможност да запази превъзходството си на всяко бойно поле, срещу всеки настоящ или бъдещ противник," заяви Бил Шийхи, директор на продуктовата линия Ground Maneuver в BAE Systems.

"Обединявайки най-доброто от двата свята - производството на бойни машини и разработката на автономни технологии - можем да действаме по-бързо, да мислим по-мащабно и да дадем на войниците предимството, което заслужават."

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.