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Кметът на град Шелбивил в щата Индиана предизвика обществен скандал в САЩ, след като в публично разпространен видеозапис отправя обидни коментари към жители, които се противопоставят на изграждането на центрове за данни.

Изкуственият интелект

В записа, за който се твърди, че е направен без знанието на кмета Скот Фъргюсън, той критикува протестни табели срещу проекта и прави коментари за социалния статус на част от гражданите. В един момент той посочва, че табелите се намират основно пред "бедняшки къщи", като по-късно използва определението "неподдържани имоти".

След реплика от присъстваща жена, че става дума за работническа класа, кметът първоначално не отстъпва от позицията си. Впоследствие той заявява, че коментарите му се отнасят до състоянието на имотите, а не до самите жители.

Изявленията му предизвикаха силна обществена реакция. В социалните мрежи жители на града изразиха недоволство и го обвиниха в пренебрежително отношение към работещите хора.

Случаят се развива на фона на нарастващо напрежение около изграждането на центрове за данни в САЩ. Множество местни общности се противопоставят на подобни проекти заради опасения, свързани с потреблението на електроенергия, водните ресурси и влиянието върху околната среда.

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В щата Индиана вече са планирани големи инвестиции в подобна инфраструктура, включително от технологични компании, които разширяват капацитета си за нуждите на изкуствения интелект.

Според последни социологически проучвания значителна част от американците изразяват негативно отношение към строителството на центрове за данни в близост до домовете им. Анализите сочат рязко увеличение на общественото недоволство през последната година.

Местни власти в различни щати вече се сблъскват с политически натиск и протести, като част от проектите са преразглеждани или променяни под обществен натиск

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