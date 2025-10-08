Изкуственият интелект (AI) и роботизацията заплашват да заличат десетки милиони работни места и да задълбочат икономическото неравенство, предупреди сенаторът от Върмонт Бърни Сандърс.

Американският политик направи специално обръщение, публикувано в YouTube. Според него технологичният напредък, финансиран от най-богатите предприемачи в света - Илон Мъск, Джеф Безос, Лари Елисън, Марк Зукърбърг и други - не цели подобряване на живота на обикновените американци, а по-скоро рязко ще увеличи корпоративните печалби за тяхна сметка.

Сандърс се позова на конкретни примери.

Amazon вече разполага с над един милион робота в складовете си и планира пълно автоматизиране. Foxconn е заменил 60 000 работници само в един китайски завод. FedEx, Walmart и IKEA тестват автономни камиони в няколко щата, а компании като Waymo вече пускат безпилотни таксита.

В резултат 100 милиона работни места в САЩ могат да изчезнат през следващото десетилетие, изчислява доклад на ръководената от Сандърс сенатска комисия по здравеопазване, образование, труд и пенсии.

"Как хората ще плащат за храна, жилище и здравеопазване, когато тези работни места просто няма да съществуват?", пита сенаторът, подчертавайки, че трудът е ключов за човешкото достойнство и социалната стабилност.

Той цитира и предупрежденията на бизнес лидери. Изпълнителният директор на Ford Джим Фарли очаква половината офис служители на компанията да бъде съкратен. Шефът на Anthropic, Дарио Амодей, също е на мнение, че изкуственият интелект ще унищожи голяма част от добре платените работни места - особено в сектора на умствения труд. Мъск дори прогнозира свят, в който "никой няма да има работа, освен ако не го прави като хоби".

За да се избегне социална катастрофа, Сандърс предлага 5 мерки:

  • Преминаване към 32-часова работна седмица без намаляване на заплатите, за да се споделят ползите от повишената производителност;
  • Задължително участие на работниците с представители в управителните съвети и бордовете на големите корпорации по германски модел;
  • Увеличаване на дела на печалбата, разпределян между служителите. Работниците в корпорацията трябва да притежават минимум 20% собственост под формата на акции;
  • Разширяване на кооперативните форми на собственост, които превръщат работниците в собственик и им дават правото на решения;
  • Въвеждане на "данък роботи" за компаниите, които заместват хората с машини, като приходите да се насочват към преквалификация и социални програми за засегнатите.

"Не сме против технологичния прогрес. Въпросът е кой ще извлече ползите - малцина милиардери или цялото общество", заключи Сандърс и призова за широка обществена дискусия преди последствията да станат необратими.

