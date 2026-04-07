Щатът Мейн е на път да въведе временно ограничение върху изграждането на нови центрове за данни. Законодателна инициатива предвижда спиране на проекти с мощност над 20 мегавата поне до ноември 2027 година.

Подобни съоръжения се използват за захранване на изчислително тежки системи, включително модели с изкуствен интелект. Един център с такава мощност може да консумира енергия, сравнима с тази на около 15 000 домакинства.

Законопроектът вече е приет от Камарата на представителите на Мейн и се очаква да получи одобрение и в Сената. Ако това се случи, щатът ще стане първият в САЩ, който налага подобна забрана.

Решението идва на фона на нарастващо обществено недоволство. Центровете за данни често се изграждат в по-слабо населени райони, където предизвикват притеснения за повишаване на цените на електроенергията и натоварване на електрическата мрежа.

Данните показват, че цените на електричеството в Мейн са нараснали с близо 60 процента между 2021 и 2026 година. Очакванията са, че нови големи центрове могат да задълбочат този проблем.

"Мисля, че Мейн е сигнал за предстоящото", казва икономистът Анирбан Басу. "Това ще бъде първият от много щати, които ще въведат подобни ограничения."

Интерес към подобни мерки има и в други части на страната. Щати като Ню Йорк, Южна Каролина и Оклахома вече обсъждат сходни политики.

Темата достига и федерално ниво. Сенаторът Бърни Сандърс и конгресменът Александрия Окасио-Кортес представиха предложение за ограничаване на изграждането на нови центрове за данни. Според тях влиянието на изкуствения интелект засяга икономиката, обществото и дори националната сигурност.

Над 200 екологични организации също призовават за по-строги регулации. В същото време технологичната индустрия инвестира значителни средства в лобиране, за да защити интересите си.

"Има силен страх сред избирателите от центровете за данни и изкуствения интелект", казва юристът Тони Бъкстън.

Президентът Доналд Тръмп от друга страна е противник на щатските регулации пред AI. Много от големите имена в Силициевата долина бяха негови дарители, така че не е сигурно доколко ограничението върху новите центрове за данни ще влезе в сила. Но ако това се случи в Мейн, най-вероятно прецедентът ще се превърне в пример за други щати.

