Генеративният изкуствен интелект превърна САЩ в магнит за рисков капитал, а инвеститорите наливат пари с темпове, невиждани дори по време на бума през 2021 г.

Американските стартиращи компании в сферата на изкуствения интелект са привлекли около 150 милиарда долара финансиране през настоящата година, което представлява абсолютен рекорд за сектора. Данните, цитирани от Financial Times и базирани на анализи на PitchBook, показват, че интересът към AI компаниите далеч надхвърля предишния пик от 92 милиарда долара, отчетен през 2021 година.

Една от причините за този инвестиционен наплив е несигурността около следващата година. Анализатори обясняват, че стартъпите се стремят да осигурят максимално големи парични резерви, докато пазарът все още е благосклонен към изкуствения интелект. В условията на високи очаквания и потенциално охлаждане на инвестиционния климат, компаниите предпочитат да подсигурят баланса си предварително, дори с цената на по-чести и по-мащабни инвестиционни кръгове.

Сред най-големите сделки през годината изпъква финансирането на OpenAI, която с участието на SoftBank и други инвеститори е привлякла около 41 милиарда долара. Конкурентната Anthropic е осигурила 13 милиарда долара през септември, а Meta е инвестирала над 14 милиарда долара в Scale AI, като целта не е била само достъп до технологии, но и привличане на ключови специалисти. Паралелно с големите имена, десетки по-малки AI компании също са получили значителни суми от рискови инвеститори.

Представители на Franklin Templeton отбелязват, че в момента е достатъчно един AI бизнес да функционира "донякъде", за да продължи да привлича капитал. Това обаче води до силна концентрация на средства - реално малко повече от десет компании изглеждат истински перспективни за инвеститорите, докато за останалите става все по-трудно да си осигурят финансиране. За разлика от традиционния модел, при който стартъпите търсеха нов кръг инвестиции на всеки две или три години, водещите AI компании вече го правят по няколко пъти годишно.

Показателен пример за мащабите на този бум е Anysphere - компанията зад инструмента за програмиране Cursor. В началото на годината тя беше оценена на 2,6 милиарда долара, а до ноември капитализацията ѝ е скочила до 27 милиарда долара, като годишните ѝ приходи са нараснали 20 пъти и вече достигат около 1 милиард долара. Подобна е ситуацията и при Perplexity, която е привличала финансиране четири пъти в рамките на една година, въпреки уверенията на ръководството, че допълнителни средства вече не са необходими.

Въпреки впечатляващите приходи, секторът остава силно разходоемък. Очаква се OpenAI да реализира около 13 милиарда долара приходи през годината, но загубите ѝ продължават да са по-високи заради огромните инвестиции в изчислителна инфраструктура и развитието на големи езикови модели. На този фон рисковите инвеститори вече усещат напрежение върху собствените си ресурси и все по-често търсят допълнително финансиране отвън, докато големите AI стартъпи започват да разглеждат възможността да придобиват по-малки и по-слабо представящи се конкуренти.

