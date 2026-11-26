Сървъри с най-мощните ускорители Blackwell B300 се предлагат за близо 3 милиона долара на пазара за електроника в Шенжен

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Въпреки строгите американски ограничения върху износа на високотехнологични компоненти, в Китай продължават да се предлагат едни от най-мощните чипове на Nvidia за изкуствен интелект. Това установиха журналисти от The Washington Post, посетили известния пазар за електроника Хуацянбей в Шенжен, където търговци предлагат дори цели сървъри, оборудвани с най-новите ускорители Blackwell B300.

Система с осем подобни ускорителя се предлага за около 20 милиона юана, или близо 3 милиона долара. За сравнение, приблизителната цена на аналогична конфигурация в САЩ е между 500 000 и 600 000 долара. Според местните търговци високите цени се дължат както на ограниченията върху доставките, така и на несигурността около ръководството на Nvidia.

Продавачите твърдят, че компонентите достигат до Китай чрез сложни международни вериги за доставки. Журналистите не са успели да проверят наличността на сървърите с B300, но лично са видели видеокарти GeForce RTX 5090 и професионални ускорители RTX PRO 6000. От Nvidia отричат умишлено да нарушават американските експортни ограничения.

Ситуацията поставя под въпрос ефективността на американските санкции, чиято основна цел е да ограничат технологичния напредък на Китай в областта на изкуствения интелект. Същевременно високите цени и трудният достъп до американски хардуер стимулират китайските компании да разработват собствени алтернативи, сред които са ускорителите Ascend на Huawei.

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