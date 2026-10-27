Трилиони долари са обвързани с успеха на изкуствения интелект, а част от инвестициите се финансират със спекулативен дълг. Eвентуална криза може да се разпространи далеч отвъд технологичния сектор

5285 Снимка: iStock by Getty Images

Вероятността от тежък финансов срив, предизвикан от балона около изкуствения интелект, нараства. За това предупреждава нов анализ на американския мозъчен тръст OpenMarkets, според който натрупването на дългове, огромните разходи на AI компаниите и липсата на достатъчно приходи създават рискове за цялата икономика.

"Вероятността от дълбок и тежък срив на AI сектора бързо нараства", посочват авторите на доклада.

Въпреки че изкуственият интелект вече привлича инвестиции за трилиони долари, водещи компании в сектора трудно покриват растящите си разходи с приходи. Значителна част от финансирането е свързана със спекулативен дълг. Ако компаниите не успеят да го обслужват, последствията могат да засегнат не само технологичната индустрия, но и останалите сектори на икономиката.

Докладът, озаглавен "Подгответе се за удара", разглежда рисковете от силната концентрация на инвестиции в изкуствения интелект и взаимната зависимост между компаниите в сектора. Според изследователите настоящата ситуация е уникална по своя мащаб и обхват, но има тревожни прилики с ипотечната криза от 2008 г.

Една от основните причини за безпокойство е начинът, по който се финансира изграждането на центрове за данни. Според OpenMarkets дългът, натрупан за тяхното изграждане, се преструктурира във финансови инструменти, които след това се продават на пенсионни фондове, университетски фондове и други институционални инвеститори. Този модел напомня практиките, допринесли за разрастването на кризата с високорисковите ипотечни кредити в САЩ.

Какво променя света днес? Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Изследователите предупреждават, че подобна схема може да прехвърли риска от технологичните компании към по-широката финансова система. Ако инвестициите в AI не донесат очакваната възвръщаемост, проблемите с изплащането на дълговете могат да предизвикат верижна реакция.

Докладът критикува и политиката на администрацията на президента Доналд Тръмп. Според авторите дерегулацията и премахването на финансовите ограничения могат временно да поддържат инвестиционния бум, но същевременно увеличават потенциалните щети при евентуален срив.

"Администрацията на Тръмп и федералните финансови регулатори премахват регулаторните предпазни механизми и задълбочават вредите, които една потенциална криза би причинила", пишат от OpenMarkets.

Организацията призовава регулаторите, Конгреса и властите на отделните щати да осигурят по-голяма прозрачност около финансите на AI индустрията. Според нея трябва да се ограничи и държавната подкрепа, която допринася за надуването на балона, както и да се предприемат мерки за защита на пенсионните спестявания от прекомерна експозиция към рискови инвестиции.

Целта, посочват авторите, трябва да бъде укрепване на финансовата система и ограничаване на последствията за домакинствата и икономиката, ако инвестиционният бум около изкуствения интелект приключи рязко.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.