Това създава противоречие с посланията срещу Силициевата долина, които помогнаха на демократите да спечелят подкрепа на междинните избори

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Силициевата долина и представители на някои от най-влиятелните технологични компании в САЩ подкрепят финансово и двете големи политически партии в страната. Сред дарителите са ръководители на Anduril - компания за военни технологии, и Palantir - гигант в областта на разузнаването и анализа на данни. Това показва колко тесни остават финансовите връзки между технологичния сектор и американската политика независимо от изборните резултати.

Сред политиците, получили такава подкрепа, е Хаким Джефрис. След победата на демократите на междинните избори той е смятан за основен кандидат за председател на Камарата на представителите. Финансовите му поддръжници обаче поставят неудобни въпроси за отношенията между партията и технологичния бизнес, особено на фона на критиките срещу влиянието на Силициевата долина във Вашингтон, пише Futurism.

Според разследване на изданието Sludge Брайън Шимпф, главен изпълнителен директор на Anduril, е дарил 100 000 долара на фонда Battleground Protection Fund на Джефрис на 9 април. Главният оперативен директор на компанията Матю Грим е предоставил още 44 300 долара на Jeffries Victory Fund на 16 август. Така общата сума от двамата ръководители достига 144 300 долара.

Сред дарителите е и Мехди Алахсани от Palantir, който е внесъл 44 300 долара в Jeffries Victory Fund на 28 февруари 2025 г. Компанията е известна със софтуера си за анализ на данни и разузнавателни операции, който се използва и от американски държавни институции.

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Финансовата подкрепа за Джефрис не идва само от технологичния сектор. Сред дарителите му са и представители на криптовалутната индустрия, както и ръководители и инвеститори от големи финансови компании като Bain Capital, D.E. Shaw и Renaissance Technologies.

Случаят е особено показателен на фона на политическите послания на демократите срещу големите технологични корпорации и близостта им с администрацията на Доналд Тръмп. Част от кампанията на партията беше насочена именно срещу прекомерното влияние на богатите бизнесмени и технологичните гиганти във Вашингтон.

На практика обаче големите корпоративни дарители често подкрепят кандидати и от двете партии. Политическият консултант Бриана Джой Грей обобщава този модел с думите: "Едни и същи корпоративни дарители дават пари и на двете страни, така че печелят независимо от изборните резултати".

Според нея демократите и републиканците са "две крила на една и съща птица" - израз, с който критикува зависимостта на американската политика от големите финансови интереси.

Преди междинните избори технологичната индустрия лобираше както пред републиканците, така и пред демократите. Разходите на технологичния сектор за политическо влияние по време на тези избори надхвърлиха финансирането от всяка друга частна индустрия в съвременната история на САЩ, посочва Futurism.

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