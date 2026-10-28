BlueChip е предназначен за военни, държавни институции и спасителни служби, но не и за масовия пазар

916 Снимка: Anduril

Американската компания за отбранителни технологии Anduril и производителят на чипове Qualcomm представиха BlueChip — нов лаптоп, който трябва да върне производството на компютри и техните компоненти в САЩ. Първоначално около 90% от частите ще идват от САЩ или съюзнически държави, а дългосрочната цел е устройството да бъде изцяло американско производство.

Предварителните поръчки се очаква да започнат през 2027 г. Засега компаниите не разкриват пълните технически характеристики или цената на лаптопа.

BlueChip ще бъде подсилен компютър, проектиран да издържа на тежки условия, включително дъжд, прах и физически натоварвания. Основните му клиенти ще бъдат военните, държавните институции, полицията и спасителните служби. Заради защитената конструкция устройството вероятно ще бъде по-тежко и с ограничения в автономността спрямо обикновените лаптопи.

Един от най-важните компоненти ще бъде процесор от серията Snapdragon X на Qualcomm. Той ще се произвежда в новия завод на TSMC в Аризона. Архитектурата му е същата, която се използва и в други лаптопи, включително Microsoft Surface.

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Основателят на Anduril Палмър Лъки заяви, че компанията иска постепенно да изгради изцяло американска верига за доставки. Това означава да се произвеждат в страната не само процесорът и корпусът, но и дисплеят, стъклото, металните елементи и магнитните компоненти.

Задачата няма да е лесна. Лъки посочва, че вече е намерил американски доставчик за стъклото на екрана, но самият дисплей е сред компонентите, които засега се произвеждат единствено в Китай.

Според Anduril основното предимство на BlueChip ще бъде проследимата верига на доставки. Клиентите ще могат да проверяват произхода на компонентите и софтуера, което е особено важно за институции, работещи с чувствителна информация.

"Това е компютърът срещу наблюдението. Вие имате пълен контрол над него", заяви Лъки в интервю. По думите му потребителят ще знае какви части и софтуер са включени в устройството.

Компанията работи и по съвместимостта с приложения за Windows, с определени Linux дистрибуции, използвани от държавни институции, както и със стар софтуер, който все още се поддържа от някои агенции.

BlueChip ще може да бъде поръчван и от обикновени потребители, но не е разработен с мисъл за масовия пазар. Лъки очаква цената му да бъде приблизително с 20% по-висока от тази на стандартен компютър от висок клас.

"Ако бях обикновен потребител, който взема рационално решение без патриотичен мотив, щеше да е по-добре да си купя лаптоп Dell, защото ще бъде по-евтин", призна основателят на Anduril.

BlueChip е първата стъпка към по-широка серия компютри, които компанията възнамерява да разработи. Зад проекта стои и стремежът на американските институции да купуват устройства с по-ясен произход на компонентите и по-малка зависимост от чуждестранни производствени вериги.

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