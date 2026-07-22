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Американската компания Anduril представи нов автономен боен летателен апарат Thunder по време на международното авиошоу във Фарнбъро. Машината е проектирана като безпилотен "верен помощник" (Loyal Wingman), който да съпровожда бойни хеликоптери и да поема най-опасните задачи на бойното поле.

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Проектът е разработен съвместно с Archer Aviation и е насочен към операции в райони с висока заплаха, където действат дронове и модерни системи за противовъздушна отбрана. Според Anduril основната цел е да бъдат защитени ценните бойни машини като AH-64 Apache и техните екипажи, като автономният апарат изпълнява рисковите мисии и увеличава огневата мощ.

Thunder е тилтротър с възможност за вертикално излитане и кацане (VTOL). Апаратът тежи около 599 килограма и е достатъчно компактен, за да се побере в стандартен транспортен контейнер.

Въпреки малките си размери платформата може да носи сериозно въоръжение. Модулната система позволява оборудване с до 10 ракети "въздух - земя", включително Hellfire и Barracuda-100M, до 16 безпилотни летателни апарата за изстрелване от въздуха или до 76 неуправляеми ракети с калибър 70 мм. В носовата част могат да бъдат монтирани още 12 средства за борба с дронове. Освен това Thunder може да превозва високоточни боеприпаси, системи за радиоелектронна борба или товари.

Според компанията летателният апарат е силно маневрен благодарение на серийно-хибридното електрическо задвижване и тилтротори с променлива скорост на въртене.

От Anduril твърдят, че три машини Thunder, действащи съвместно с един боен хеликоптер, могат практически да утроят бойните му възможности. Компанията смята, че това може да бъде постигнато на значително по-ниска цена в сравнение с традиционните решения.

Програмата вече е достигнала етап на летателни изпитания. Според Anduril демонстрационен апарат вече е извършил множество тестови полети, а първият пълноценен прототип се очаква да излети през следващата година.

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