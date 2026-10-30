Компанията за изкуствен интелект осигурява 34,5% от приходите на SpaceX, но може да прекрати огромните си договори още през 2027 г.

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Anthropic се е превърнала в най-големия клиент на SpaceX, като през третото тримесечие е осигурила над една трета от общите приходи на компанията на Илон Мъск. Така лабораторията за изкуствен интелект е изпреварила американските държавни ведомства, които досега бяха водещият източник на приходи за SpaceX.

В официални документи на компанията се посочва, че 34,5% от приходите за тримесечието са дошли от един клиент, обозначен като "Клиент Б". Според запознати източници зад това име стои Anthropic, която използва огромни изчислителни мощности в центровете за данни на SpaceX в Мемфис, Тенеси.

Договорите между двете компании са валидни до 2029 г. и предвиждат плащания на обща стойност до 120,5 млрд. долара. От декември месечните плащания трябва да достигнат около 3,1 млрд. долара. Anthropic обаче си е запазила правото да прекрати споразуменията с 90-дневно предизвестие, като тази възможност ще стане достъпна след януари и март 2027 г. Компанията има действащи договори и с други доставчици на изчислителна инфраструктура, сред които Nscale и Lambda.

Сътрудничеството показва колко бързо се променя бизнесът на SpaceX след обединяването му с xAI. Илон Мъск постепенно превръща направлението за изкуствен интелект в т.нар. "неооблак", който предоставя изчислителни мощности на външни клиенти като Anthropic и Google. През последното тримесечие този бизнес за първи път е излязъл на печалба, подкрепяйки целта годишният темп на приходите да достигне 100 млрд. долара до края на 2026 г.

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Успехът обаче носи и сериозен риск, тъй като SpaceX вече зависи в значителна степен от един клиент. Вторият голям източник на приходи вероятно са американските държавни ведомства, чийто общ дял е намалял до 16,6% спрямо около 20% година по-рано. Според Мъск до края на 2026 г. договорите с НАСА ще формират по-малко от 5% от приходите на компанията.

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