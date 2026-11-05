Anthropic използва Claude, за да разкрие непозната структура на бактериален протеин
Анализът отне 34 часа, но учените трябваше да коригират и някои грешки на модела
Изследователи от Anthropic използваха AI модела Claude, за да реконструират за първи път триизмерната структура на т.нар. вортексна частица (vault particle), открита при бактерии и бактериофаги. Откритието разкрива непознат досега клон на тези необичайни протеинови комплекси и може да помогне на учените да разберат по-добре структури, които се срещат и в човешките клетки.
Изкуственият интелект
Вортексните частици са кухи структури с форма на бъчва, които озадачават биолозите от близо четири десетилетия. Те са открити за първи път през 1986 г. от Леонард Роум и Нанси Кедерша. Въпреки големите си размери и широкото си разпространение сред сложните организми, предназначението им все още не е установено.
При бозайниците тези структури са изградени от 78 копия на основен протеин, подредени в две симетрични половини. Учените предполагат, че могат да участват в преноса на вещества в клетките, защитата срещу лекарства или имунните реакции. Досега обаче няма убедителни експериментални доказателства за нито една от тези функции.
Новото изследване показва, че подобни протеинови комплекси съществуват и при бактерии, както и при бактериофаги - вируси, които заразяват бактерии и използват техния клетъчен механизъм за размножаване.
Екипът на Anthropic започва с мащабно търсене сред около 15 милиарда прогнозирани протеинови последователности. Така изследователите откриват потенциални родственици на вортексните протеини в 29 основни групи бактерии и четири групи археи. След това подбират 44 кандидата за лабораторни експерименти.
Седем от 15-те успешно произведени протеина се самоорганизират в структури, наподобяващи вортексните частици. Чрез криоелектронна микроскопия учените потвърждават формата на четири от тях. Два произхождат от бактерии, а другите два - от бактериофаги.
За по-подробното изследване е избран протеинът L05 от бактериофаг. Той се самоорганизира в завършена структура, съдържаща 96 еднакви протеинови копия. Частицата е дълга около 54 нанометра и широка 45 нанометра, а молекулната ѝ маса достига приблизително 9,5 мегадалтона.
Въпреки че е по-къса от познатите структури при бозайниците, бактериалната частица има около 25% по-голям вътрешен обем. Изследователите успяват да създадат и още по-голяма версия, като добавят два повтарящи се сегмента към протеина. Това увеличава обема на затвореното пространство с приблизително 20%.
Резултатите дават насоки за това как дублирането на протеинови сегменти може да е допринесло за еволюцията на вортексните структури и разнообразието в техните размери.
Claude участва в различни етапи от работата - от търсенето на подходящи протеини и проектирането на ДНК последователности до лабораторното пречистване и анализа на микроскопските изображения.
Един от съществените приноси на AI модела е свързан с опростяването на процеса по изолиране на частиците. Традиционните методи отнемат около три дни, но екипът разработва подход с хроматография, който съкращава процедурата до приблизително 90 минути. Claude помага за избора на подходящо оборудване и оптимизирането на експерименталния протокол.
Изкуственият интелект участва и в обработката на данните от криоелектронната микроскопия. Първият цялостен структурен модел е готов за 34 часа, докато традиционният анализ би могъл да отнеме няколко седмици.
Работата обаче показва и ограниченията на технологията. В един от експериментите Claude предлага добавка, която пречи на доставянето на ДНК и забавя изследването с две седмици. В друг случай моделът пропуска стандартна стъпка при обработката на данните и създава неточна структурна карта.
Учените успяват да отстранят проблемите с допълнителна проверка и човешка намеса. Те споделят и наблюденията от лабораторната работа с екипа на Anthropic с цел подобряване на бъдещото представяне на Claude.
Въпреки постигнатия напредък основният въпрос остава без отговор - каква точно е функцията на вортексните частици в живите организми. Новата структура дава на учените възможност да изследват тези комплекси в по-достъпна лабораторна среда, но биологичната им роля все още предстои да бъде изяснена.