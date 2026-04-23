Инвеститорският интерес към AI достига нова крайност, а пазарът започва да се движи повече от страх да не изпуснеш момента, отколкото от реални показатели

Anthropic се превърна в най-горещото име в света на изкуствения интелект, след като оценката ѝ на вторичния пазар на акции премина символичната граница от 1 трилион долара. Само преди три месеца компанията беше оценявана на около 380 милиарда долара, което означава, че стойността ѝ е нараснала почти тройно за изключително кратък период. За сравнение, основният ѝ конкурент OpenAI в момента се оценява на около 880 милиарда долара.

Интересът към акции на Anthropic е толкова силен, че предлагането буквално не успява да навакса търсенето. Според данни от платформи като Forge Global, инвеститори са готови да плащат над 1 трилион долара оценка, като дори се съобщава за оферти, включващи нестандартни активи като недвижими имоти в замяна на дялове. Сделките често се прехвърлят в рамките на деня, което показва колко динамичен и прегрял е пазарът.

Причините за този бум са няколко, но сред най-важните са ръстът на приходите и нарастващата популярност на продуктите на компанията, включително Claude Code, който печели сериозно внимание сред разработчиците. Водещи инвестиционни фигури, като Кен Сойър от Saints Capital, потвърждават, че интересът към компанията ескалира с всяка изминала седмица.

Въпреки това експертите предупреждават, че не всичко се движи от фундаментални показатели. Според анализатори от Rainmaker Securities, голяма част от търсенето се дължи на т.нар. FOMO ефект — страхът да не изпуснеш следващия технологичен гигант. Инвеститорите са готови да платят почти всяка цена, само за да могат да кажат, че са част от AI революцията.

Интересното е, че паралелно с това търсенето на акции на OpenAI започва да се охлажда. Пазарът там изглежда по-вял, а настроенията очевидно се пренасочват към Anthropic. Това може да се окаже временна тенденция, но показва ясно едно — в момента битката в AI сектора вече не е само технологична, а и психологическа, движена от очаквания, амбиции и огромни капитали.

