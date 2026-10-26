Компанията зад Claude отчита рязък ръст на приходите, но продължава да работи на загуба

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Anthropic официално подаде документи за първично публично предлагане на акции (IPO) в САЩ. Компанията, която разработва изкуствения интелект Claude, планира да се листне под борсовия символ ANT. Финансовите резултати показват бърз растеж, но и продължаващи загуби, а предложената структура на управление предвижда основателите да запазят контрола върху ключовите решения.

Според документите, внесени в Комисията по ценните книжа и борсите на САЩ (SEC), Anthropic е отчела приходи от 16,3 млрд. долара през първата половина на 2026 г. За същия период на миналата година те са били 1,2 млрд. долара. Оперативната загуба е намаляла до 693 млн. долара спрямо 2,1 млрд. долара година по-рано. Нетната загуба обаче достига 80,7 млрд. долара, до голяма степен заради счетоводни корекции, свързани с конвертируем дълг, които не представляват реален паричен отлив.

Компанията предупреждава в проспекта си, че може да не постигне или да не успее да поддържа рентабилност. Документите разкриват и мащаба на корпоративния ѝ бизнес. Към края на септември Anthropic има над 11 900 клиенти, които харчат поне 100 000 долара годишно за услугите ѝ. От тях 1900 плащат по над 1 млн. долара, а около 250 - над 10 млн. долара годишно.

Седемте съоснователи - Дарио Амодей, Даниела Амодей, Том Браун, Джак Кларк, Джаред Каплан, Сам Маккандлиш и Кристофър Ола - ще запазят общо 50,1% от правото на глас чрез структура, наречена Founder LLC. Според Anthropic това ще помогне за запазването на мисията ѝ за безопасно развитие на изкуствения интелект.

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Допълнителна роля ще има Long-Term Benefit Trust - тръст, създаден през 2023 г. за защита на общественополезната мисия на компанията. Той ще има правомощия да назначава повечето членове на борда на директорите.

Моделът на управление е спорен, тъй като правото на глас няма да съответства пряко на икономическия дял на акционерите. Това означава, че инвеститорите, които купят акции след листването, ще имат ограничено практическо влияние върху решенията на компанията. В проспекта Anthropic предупреждава и за възможни "катастрофални или екзистенциални рискове за човечеството", свързани с технологията, която разработва.

Засега Anthropic не е обявила колко средства възнамерява да набере чрез IPO, нито на каква цена ще предложи акциите си.

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