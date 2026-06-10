Пускането на Fable 5 идва в момент, в който Anthropic се подготвя за излизане на публичните пазари

1584 Снимка: Anthropic

Anthropic представи новия си AI модел Claude Fable 5, който за първи път е достъпен за широката публика. Компанията описва системата като най-мощната версия на своята платформа Mythos, но с въведени строги ограничения за безопасност.

Според компанията моделът показва високи резултати при софтуерно инженерство, аналитична работа и обработка на изображения. В същото време той отказва отговори в чувствителни области като киберсигурност, биология, химия и други високорискови теми, като вместо това прехвърля заявките към по-ограничен модел Claude Opus 4.8.

Първоначално Mythos беше достъпен само за ограничен брой партньори поради опасения, свързани с киберсигурността. По-късно достъпът беше разширен до стотици организации в 15 държави, основно в критична инфраструктура.

Сега Anthropic предоставя версията Fable 5 на по-широк кръг потребители чрез своя API и корпоративни абонаменти. До 22 юни моделът ще бъде включен без допълнително заплащане в някои планове, след което ще премине към модел на платено използване чрез кредити.

Паралелно с това компанията въвежда и новата версия Mythos 5 за предварително одобрени организации.

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Пускането на Fable 5 идва в момент, в който Anthropic се подготвя за излизане на публичните пазари, заедно с OpenAI и други големи технологични компании. Компанията също така предупреждава за рисковете от бързото развитие на изкуствения интелект и възможността за самостоятелно самоусъвършенстване на моделите без човешка намеса.

Anthropic твърди, че е провела мащабни тестове за сигурност, включително над 1000 часа опити за пробив, както и външни проверки чрез специализирани екипи за тестване на защити.

Компанията въвежда и нова политика за съхранение на данни, според която ще се запазват логове за 30 дни дори при клиенти с предишни нулеви политики за съхранение. Данните няма да се използват за обучение на моделите, а само за подобряване на сигурността и откриване на нови атаки.

Според Anthropic при повечето случаи Fable 5 работи автономно, като само малка част от заявките се прехвърлят към по-стария модел.

Ценовият модел е определен на 10 долара за милион входни токени и 50 долара за милион изходни токени, което е значително над предишните нива.

Някои компании вече тестват системата в реални условия. Сред тях е платформата Rakuten, която посочва, че допълнителната изчислителна "дълбочина" оправдава по-високата цена при сложни задачи.

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