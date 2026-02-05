180 Снимка: Anthropic

Пускането на нов AI инструмент от Anthropic предизвика сериозни сътресения на фондовите пазари, показвайки колко чувствителни са инвеститорите към новини за автоматизация в сектори, доминирани от "умствен труд". Миналата седмица компанията представи нов плъгин за своя AI агент Claude Cowork, насочен към автоматизиране на правна работа, което според Ройтерс е отприщило мащабна разпродажба на акции заради опасения, че технологията може да разклати утвърдени софтуерни бизнеси в области като право, финанси и корпоративни услуги.

Реакцията на пазарите беше бърза и рязка. Индексът S&P 500 Software and Services се понижи с близо 9% в рамките на пет търговски сесии и вече е над 20% под пика си от октомври. Nasdaq 100 също отбеляза спад, макар и по-умерен. Сред най-засегнатите компании беше Thomson Reuters, чиято акция загуби над една пета от стойността си за пет дни, докато други големи играчи като Salesforce и CrowdStrike отчетоха осезаеми понижения, преди частично да се стабилизират.

Новият инструмент, наречен просто Legal, е плъгин към Claude Cowork и според Anthropic може значително да ускори или частично да автоматизира процеси като преглед на договори, обработка на споразумения за конфиденциалност и комплайънс дейности.

Компанията подчертава, че системата е конфигурируема спрямо вътрешните правила и допустимите рискове на всяка организация, но също така изрично предупреждава, че генерираното съдържание не представлява правен съвет и трябва да бъде преглеждано от лицензирани юристи.

Въпреки тези уговорки, пазарът възприе новината като директна заплаха за правните отдели и доставчиците на специализиран софтуер. Анализатори от Morgan Stanley описаха хода на Anthropic като сигнал за засилваща се конкуренция, която може да окаже натиск върху приходите на компании, зависими от традиционни модели за продажба на корпоративен софтуер и услуги. Според тях това е потенциално негативен фактор за оценките в сектора.

Не всички обаче споделят апокалиптичните очаквания. Част от анализаторите напомнят, че AI агентите все още имат сериозни ограничения, особено по отношение на сигурността, управлението на данни и надеждността на резултатите. Проучване на MIT показва, че внедряването на AI в корпоративни процеси досега не е довело до съществен ръст в приходите или измерима продуктивност. В правната сфера проблемите са още по-видими, след като в редица случаи адвокати бяха санкционирани заради използване на AI инструменти, които са цитирали несъществуваща съдебна практика.

Скептицизмът се споделя и от някои инвестиционни банки. Анализатори на JP Morgan определят като прибързано заключението, че подобни плъгини могат да доведат до масова подмяна на мисия-критичен корпоративен софтуер с индивидуално изградени AI решения. Според тях пътят от лични инструменти за продуктивност до пълна трансформация на сложни и регулирани индустрии остава дълъг и изпълнен с препятствия.

Дори сравнително ограничени AI ъпдейти вече имат потенциала да влияят върху борсови оценки и инвестиционни нагласи в глобален мащаб. Независимо дали опасенията ще се окажат преувеличени, изкуственият интелект все по-осезаемо се превръща във фактор, който движи не само технологичните иновации, но и финансовата нестабилност.

