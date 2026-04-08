С новата инициатива компанията цели да покаже, че напредналите AI модели могат да бъдат използвани за защита, а не само като потенциален риск за сигурността

Американската компания Anthropic представи предварителна версия на новия си модел за изкуствен интелект, наречен Mythos. Той ще бъде използван в ограничен кръг от партньорски организации с фокус върху киберсигурността.

Моделът е част от нова инициатива под името Project Glasswing. В нея участват 12 организации, които ще използват системата за защита на софтуер и откриване на уязвимости. Сред партньорите са Amazon, Apple, Microsoft, Cisco, Broadcom, CrowdStrike, Linux Foundation и Palo Alto Networks.

Anthropic твърди, че през последните седмици Mythos е открил хиляди т.нар. "zero-day" уязвимости, като много от тях са критични. Част от проблемите са съществували в софтуерни системи от десетилетия.

Моделът е предназначен за общо приложение и е част от екосистемата Claude. Компанията го определя като един от най-мощните си до момента, с напреднали способности за програмиране и логическо мислене.

В рамките на Project Glasswing партньорите ще анализират както собствен софтуер, така и решения с отворен код. Натрупаният опит ще бъде споделен с по-широката технологична индустрия. Общо 40 организации ще получат достъп до предварителната версия, но моделът няма да бъде публично достъпен на този етап.

Anthropic съобщава и за разговори с федерални власти относно използването на технологията. Те се провеждат на фона на правен спор с администрацията на Доналд Тръмп, след като Пентагонът определи компанията като риск за веригите за доставки. Причината е отказът на Anthropic да позволи използване на нейните системи за автономно насочване на оръжия или наблюдение на граждани.

Информация за Mythos се появи по-рано чрез изтичане на данни. Чернова на публикация за модела, тогава под името "Capybara", беше открита в публично достъпно хранилище. Според документа системата превъзхожда предишните модели на компанията в области като програмиране, научно мислене и киберсигурност.

Anthropic предупреждава, че подобни технологии могат да бъдат използвани и злонамерено. Моделът би могъл да открива и експлоатира уязвимости, ако попадне в неподходящи ръце.

Компанията наскоро беше замесена и в друг инцидент със сигурността. При пускането на версия 2.1.88 на софтуера Claude Code бяха изложени близо 2000 файла с изходен код и над половин милион реда програмен код. Последвалият опит за ограничаване на щетите доведе до временно сваляне на хиляди хранилища в платформата GitHub.

