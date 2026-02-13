Свежият капитал ще ускори разработката на модели и изграждането на гигантска инфраструктура за изкуствен интелект в САЩ

207 Снимка: iStock by Getty Images

Компанията за изкуствен интелект Anthropic обяви нов мащабен инвестиционен кръг на стойност 30 млрд. долара, който изстреля пазарната ѝ оценка до внушителните 380 млрд. долара. Това се случва едва шест месеца след предишното финансиране за 13 млрд. долара, което показва колко агресивно инвеститорите залагат на бъдещето на генеративния AI. Сред водещите участници в рунда са суверенният фонд GIC от Сингапур и Coatue, както и технологични гиганти като NVIDIA и Microsoft.

Финансовите резултати на компанията обясняват интереса. Годишните редовни приходи (ARR) вече достигат 14 млрд. долара, а над 500 корпоративни клиента плащат минимум по 1 млн. долара годишно за достъп до решенията ѝ. Особено силен двигател се оказва Claude Code — инструментът за разработчици, чийто ARR се е удвоил от началото на годината до 2,5 млрд. долара, като повече от половината приходи идват от големи предприятия.

Паралелно с финансирането Anthropic представи и сериозен технологичен ъпгрейд. Новият флагмански модел Claude Opus 4.6 може да обработва до 1 милион токена наведнъж — мащаб, който позволява анализ на десетки хиляди редове код в един цикъл. Добавената функция "agent teams" разпределя сложни програмни задачи между множество AI инстанции, работещи паралелно, което ускорява значително процеса. Моделът поставя нови рекорди в индустриални бенчмаркове и изпреварва конкурентите си в тестове за изследователски способности на AI агенти.

Свежият капитал ще бъде насочен не само към разработка на нови модели, но и към изграждане на инфраструктура. Компанията планира проекти за центрове за данни на стойност до 50 млрд. долара, като първите обекти в Тексас и Ню Йорк трябва да заработят през 2026 г. Anthropic работи в партньорство с AWS, която вече изгради кампус за 11 млрд. долара, предназначен специално за нейните нужди. Очакванията са приходите да се удвоят до 30 млрд. долара до края на годината — амбиция, която ще изисква още капитал, но и ще затвърди позицията на компанията сред глобалните лидери в AI надпреварата.

