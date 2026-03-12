691 Снимка: iStock by Getty Images

Ново изследване на компанията за изкуствен интелект Anthropic показва кои професии са най-застрашени от автоматизация чрез AI през следващите години.

Докладът анализира както теоретичните възможности на езиковите модели, така и реалната им употреба на пазара. Според резултатите някои професии са много по-изложени на риск от други.

Най-застрашени са работни места, които включват обработка на текст, данни и анализ. Причината е, че модерните AI системи вече могат да изпълняват сравнително добре.

На челно място по риск от замяна са компютърни програмисти, следвани от служители в клиентска поддръжка, оператори за въвеждане на данни, специалисти по медицински досиета, анализатори на пазарни изследвания, инвестиционни анализатори, специалисти по информационна сигурност, специалисти по софтуерно тестване и техническа поддръжка на потребители.

Според анализа работещите в тези сфери често са по-високо образовани и по-добре платени, което показва, че автоматизацията може да засегне не само нискоквалифициран труд.

Най-малко изложени на риск са работи, които изискват физическо присъствие или ръчен труд. Сред тях са готвачи, механици, спасители, бармани и други. Причината е, че подобни професии са много по-трудни за автоматизация с днешните AI технологии.

Докладът идва в момент, когато в технологичния сектор се наблюдават масови съкращения и преструктуриране на екипи.

Някои ръководители, включително съоснователят на Block Джак Дорси, твърдят, че новите AI инструменти позволяват на компаниите да работят с по-малки и по-ефективни екипи.

Въпреки това експертите подчертават, че е трудно да се определи колко от съкращенията са директно причинени от изкуствения интелект, тъй като върху пазара на труда влияят и други фактори като икономическа несигурност и геополитически напрежения.

Според анализа на данни от Bureau of Labor Statistics професии като електротехници, медицински сестри и дори юристи и счетоводители се очаква да продължат да растат най-силно между 2024 и 2034 г.

Изводът на доклада е, че изкуственият интелект ще промени пазара на труда, но въздействието му няма да бъде еднакво за всички професии.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.