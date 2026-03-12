Ново изследване на компанията за изкуствен интелект Anthropic показва кои професии са най-застрашени от автоматизация чрез AI през следващите години.

Изкуственият интелект

Докладът анализира както теоретичните възможности на езиковите модели, така и реалната им употреба на пазара. Според резултатите някои професии са много по-изложени на риск от други.

Най-застрашени са работни места, които включват обработка на текст, данни и анализ. Причината е, че модерните AI системи вече могат да изпълняват сравнително добре.

На челно място по риск от замяна са компютърни програмисти, следвани от служители в клиентска поддръжка, оператори за въвеждане на данни, специалисти по медицински досиета, анализатори на пазарни изследвания, инвестиционни анализатори, специалисти по информационна сигурност, специалисти по софтуерно тестване и техническа поддръжка на потребители.

Според анализа работещите в тези сфери често са по-високо образовани и по-добре платени, което показва, че автоматизацията може да засегне не само нискоквалифициран труд.

Най-малко изложени на риск са работи, които изискват физическо присъствие или ръчен труд. Сред тях са готвачи, механици, спасители, бармани и други. Причината е, че подобни професии са много по-трудни за автоматизация с днешните AI технологии.

Докладът идва в момент, когато в технологичния сектор се наблюдават масови съкращения и преструктуриране на екипи.

Някои ръководители, включително съоснователят на Block Джак Дорси, твърдят, че новите AI инструменти позволяват на компаниите да работят с по-малки и по-ефективни екипи.

Въпреки това експертите подчертават, че е трудно да се определи колко от съкращенията са директно причинени от изкуствения интелект, тъй като върху пазара на труда влияят и други фактори като икономическа несигурност и геополитически напрежения.

Според анализа на данни от Bureau of Labor Statistics професии като електротехници, медицински сестри и дори юристи и счетоводители се очаква да продължат да растат най-силно между 2024 и 2034 г.

Изводът на доклада е, че изкуственият интелект ще промени пазара на труда, но въздействието му няма да бъде еднакво за всички професии.

