Claude Meetings, Sheets и Whiteboards дебютират в бета версия, а нови интеграции позволяват работа с външни приложения директно в интерфейса на асистента

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Anthropic представи три нови инструмента, с които разширява възможностите на Claude за офисна работа. Продуктите Claude Meetings, Claude Sheets и Claude Whiteboards са предназначени за работни срещи, съвместно редактиране на електронни таблици и организиране на идеи. С тях компанията се насочва към повече ежедневни задачи на служителите и засилва конкуренцията с разработчиците на други ИИ асистенти за професионална употреба.

Claude Meetings може да се включва в срещи, да води бележки и да запомня обсъжданите въпроси. Claude Sheets е насочен към съвместната работа с електронни таблици, докато Claude Whiteboards предоставя обща интерактивна дъска, върху която екипите могат да събират и структурират идеи. Сред представените възможности е и превръщането на презентации в кратки обяснителни видеоклипове с продължителност около една минута. И трите инструмента са в бета версия, като Meetings засега е ограничен до абонаментите Teams и Enterprise, а Sheets и Whiteboards са достъпни за потребителите с платени планове.

Компанията обяви и официалното пускане на Claude Data, познат по-рано като Claude Dashboards. След период на бета тестване, започнал през октомври, продуктът вече е достъпен за всички потребители с платени абонаменти. Успоредно с това Anthropic представи интерактивни конектори, чрез които приложения на външни разработчици могат да се отварят направо в Claude. Така асистентът постепенно се превръща в общ интерфейс за работа с различни услуги.

Сред примерите за тези интеграции са вграденият PDF редактор на Adobe и инструментите на HubSpot за проследяване на маркетингови кампании. Потребителите могат да работят с тях, без постоянно да преминават между отделни раздели на браузъра. Разширението надгражда по-рано представения каталог с инструменти, базирани на Model Context Protocol, който вече включва над 9000 разширения за свързване с външни системи и услуги.

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Според Николас Лин, който отговаря за разработването на продукти в Anthropic, целта е промените, които Claude Code внесе в работата на програмистите, да обхванат и други професии. Пред The Verge той посочва, че използването на изкуствен интелект от служители без техническа подготовка все още е свързано с редица трудности. Затова компанията се стреми да направи повече работни инструменти достъпни непосредствено от Claude. Конкурентите също развиват подобни функции - Gemini може да участва в срещи и да води бележки в реално време, а ChatGPT предлага възможности за запис и обработване на разговори чрез функцията Record.

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