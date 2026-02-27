622 Снимка: Pixabay

Американската компания за изкуствен интелект Anthropic заяви, че не може да изпълни искане на Министерството на отбраната на САЩ за премахване на мерките за сигурност в нейната технология, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Главният изпълнителен директор на компанията Дарио Амодей посочи, че Пентагонът изисква от доставчиците на AI да се съгласят с "всяка законна употреба" на технологията, включително без ограничителни механизми.

По думите му това би означавало премахване на предпазните мерки, които възпрепятстват използването на системата за бойни употреби (самостоятелно намиране на цели и "неутрализирането" им) или за вътрешно наблюдение в САЩ.

Амодей заяви, че Министерството на отбраната е предупредило, че може да извади Anthropic от своите системи, ако компанията откаже да отмени защитните механизми.

Освен това е било намекнато, че дружеството може да бъде класифицирано като "риск за веригата на доставки" и че може да бъде приложен Законът за отбранителното производство (Defense Production Act), за да бъде наложено премахването на ограниченията.

"Тези заплахи не променят позицията ни. Не можем да изпълним това изискване с чиста съвест", заяви Амодей. Той подчерта, че Министерството има право да избира своите договорни партньори, но изрази надежда, че ще преразгледа решението си с оглед на стойността на технологията за въоръжените сили.

По думите му, ако Пентагонът прекрати сътрудничеството с компанията, Anthropic ще осигури плавен преход към друг доставчик.

От компанията заявиха, че остават готови да продължат преговорите с Министерството на отбраната и да гарантират оперативната непрекъснатост за американските въоръжени сили.

