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Федерален съдия в Сан Франциско одобри споразумение на стойност 1,5 млрд. щ. долара между Anthropic и автори, обвинили компанията, че е използвала пиратски копия на техни книги при разработването на чатбота Claude. Делото се смята за едно от най-значимите в продължаващия сблъсък между създателите на генеративен изкуствен интелект и притежателите на авторски права. Споразумението е и първото толкова мащабно уреждане на подобен спор в САЩ, като над 91% от засегнатите автори и издатели вече са заявили своите дялове от бъдещите плащания.

Изкуственият интелект

Ключовият момент в делото е разграничението между използването на книги за обучение на изкуствен интелект и начина, по който Anthropic се е сдобила с тях. През юни 2025 г. съдът постанови, че обучаването на Claude върху защитени произведения може да се разглежда като добросъвестно използване, тъй като моделът не възпроизвежда директно книгите, а извлича от тях езикови закономерности. В същото време обаче беше установено, че компанията е съхранявала над 7 милиона пиратски копия в централизирана библиотека, която е можела да бъде използвана и за други цели, а не само за обучението на ИИ.

Именно тази библиотека се превърна в основата на колективния иск, заведен от писателите през 2024 г. Според тях Anthropic е изтегляла и съхранявала нелегални версии на книги, без да иска разрешение от авторите и без да заплаща лицензионни такси. Ако делото беше стигнало до пълно съдебно разглеждане през декември, потенциалните обезщетения можеха да достигнат стотици милиарди долари, тъй като американското законодателство позволява значителни компенсации за всяко отделно нарушение на авторското право.

Не всички автори обаче са доволни от постигнатото споразумение. Част от тях смятат, че сумата от 1,5 млрд. долара е твърде ниска спрямо мащаба на предполагаемото пиратство, а други оспориха високите адвокатски възнаграждения и начина, по който са определени участниците в колективния иск. Съдия Арасели Мартинес-Олгин отхвърли тези възражения, като посочи, че те не отчитат реалните рискове и разходи от продължаване на съдебния процес. Тя одобри над 101 млн. долара адвокатски хонорари при първоначално поискани 187,5 млн. долара.

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Решението не поставя окончателен край на всички спорове около Anthropic и използването на защитено съдържание. Част от авторите са отказали да се включат в споразумението и продължават делата си срещу компанията поотделно. Казусът създава важен прецедент за цялата ИИ индустрия: самото обучение на модел върху книги може да бъде признато за допустимо, но придобиването и съхраняването на произведения чрез пиратски източници остава сериозно нарушение, което може да струва на технологичните компании милиарди долари.

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