Компанията Anthropic обяви временна промоция за всички потребители на своя AI чатбот Claude, като удвоява лимитите за използване на услугата за период от две седмици. Решението идва на фона на нарастващия интерес към платформата и увеличаващия се брой потребители, които през последните дни са започнали да я използват активно.

Изкуственият интелект

Новите лимити важат за всички типове акаунти — включително безплатните, както и различните платени абонаментни планове. Според компанията потребителите не трябва да предприемат никакви действия, за да се възползват от промяната, тъй като увеличените ограничения се активират автоматично за всички.

Промоцията обаче идва с едно важно условие. Допълнителните лимити могат да се използват само извън така наречените "пикови часове", които са между 8:00 и 14:00 източноамериканско време. Това означава, че по време на най-натоварените периоди стандартните ограничения за използване на Claude ще продължат да важат. През почивните дни обаче новите лимити ще могат да се използват без ограничения през целия ден.

Шефът на Anthropic нарече Доналд Тръмп диктатор
Офертата е активна от 13 март до 27 март включително и има за цел да насърчи използването на платформата в периодите с по-ниско натоварване. Важно уточнение е, че корпоративните акаунти не са включени в промоцията. Дори потребителите на най-скъпите абонаментни планове няма да получат напълно неограничен достъп до чатбота.

Решението на Anthropic идва и на фона на специфичната позиция на компанията относно използването на изкуствен интелект за военни цели. Нейните принципи в тази област доведоха до отказ на някои държавни институции в САЩ, включително Министерството на отбраната, да използват Claude. Това означава, че служителите на Белия дом и Пентагона няма да могат да се възползват от текущата промоция.

