1704 Снимка: iStock by Getty Images

Според Bloomberg в iOS 27 компанията Apple подготвя промяна, която на пръв поглед изглежда малка, но всъщност засяга познатата логика на управление на iPhone. Уведомленията може вече да не се появяват в горната част на екрана: от компанията искат да ги преместят в лявата част на интерфейса, предава "Калдата".

Причината, ако се съди по това изтичане на информация, не е само в дизайна. Apple освобождава важна област от екрана за актуализираната Siri. Докато сега горното плъзгане на пръста е свързано предимно с известията, в iOS 27 зоната на динамичния остров може да се превърне във входна точка към новия интерфейс " Search or Ask ".

Това променя ролята на Siri. Асистентът вече не е функция, която се извиква с глас и бързо се забравя. Изглежда Apple иска да я превърне в постоянен инструмент: питайте, търсете, разяснявайте, задействайте действие или получавайте отговор директно от горната част на екрана.

Ето защо известията заемат второ място в тази схема на нещата. Центърът за известия, според Марк Гурман, ще се отваря чрез плъзване на пръст от горния ляв ъгъл. А жестът върху динамичния остров ще води не до списък със съобщения, а до новата Siri.

За потребителите това може да е една от най-забележителните битови промени в iOS 27. Известията на iPhone от години "падат" отгоре и този сценарий се превърна в навик. Ако Apple наистина ги премести отстрани, новата навигация може да се почувства непозната в началото.

Какво променя света днес? Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Подобен ход се вписва добре в цялостния фокус на Apple върху Apple Intelligence. Компанията постепенно вгражда AI не като отделен бутон, а направо в системните сценарии: търсене, текст, снимки, команди, приложения, а сега вероятно и в горната част на екрана на iPhone.

Съществува и ограничение. Ако интерфейсът "Search or Ask" (Търсене или питане) зависи от Apple Intelligence, той може да се появи само в iPhone 15 Pro и по-новите модели. В такъв случай някои потребители ще получат iOS 27, но без най-значимата промяна в Siri.

Очаква се Apple да представи iOS 27 на WWDC 2026 на 8-ми юни. Първата бета версия за разработчици се очаква в същия ден, публичната версия - през лятото, а окончателното издание - през есента.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.