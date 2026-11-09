Новият тип ултратънко стъкло трябва да направи дисплеите по-здрави, без да ограничава тяхната гъвкавост

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Конкуренцията между Apple и Samsung при сгъваемите смартфони се изостря след появата на iPhone Duo, като двете компании вече работят върху ново поколение ултратънко стъкло за гъвкави дисплеи. Вместо да има еднаква дебелина по цялата си повърхност, новото UTG стъкло ще бъде значително по-тънко в зоната на сгъване и по-дебело в останалите участъци. Очаква се технологията да бъде готова за внедряване през 2028 г.

В момента Apple и Samsung използват равномерно плоско ултратънко стъкло. Galaxy Z Fold8 Ultra разполага с UTG с дебелина 45 микрометра, при стандартния Galaxy Z Fold8 тя достига 60 микрометра, а при Galaxy Z Flip8 е 50 микрометра. Apple също използва стъкло с дебелина 45 микрометра за вътрешния дисплей на iPhone Duo.

При новата конструкция централната зона, която се огъва при отваряне и затваряне на устройството, може да бъде изтънена до около 40 микрометра. Дебелината на останалите участъци ще надхвърля 100 микрометра, което трябва да осигури по-добра устойчивост на удари и натиск. Ограничението в средната част е свързано с физическите свойства на материала, тъй като по-дебелото стъкло е по-податливо на напукване при многократно сгъване.

Централната зона ще трябва да бъде запълнена със специален материал, чиито оптични характеристики съвпадат с тези на околното стъкло. В противен случай върху дисплея могат да се появят видими разлики в яркостта, цветовете или пречупването на светлината. Apple и Samsung се очаква да вземат окончателно решение за използването на технологията през четвъртото тримесечие на 2027 г., след което първите устройства с нея могат да излязат на пазара през 2028 г.

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Конструкциите, използвани от двете компании, обаче се различават. Вътрешният екран на iPhone Duo включва два слоя UTG - горен защитен слой над OLED панела и втори слой с дебелина 40 микрометра под него, предназначен да направи сгъвката по-слабо забележима. Samsung засега използва UTG само като горно защитно стъкло, а под OLED панела поставя титанов слой, но вече разработва собствено решение с ултратънко стъкло и под дисплея. Един от основните доставчици на UTG за iPhone Duo е китайската Lens Technology, докато гъвкавите OLED панели се произвеждат изключително от Samsung Display.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.