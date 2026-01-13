361 Снимка: Apple

Apple официално потвърди, че ще използва изкуствения интелект Gemini на Google като технологична основа за следващото голямо обновление на Siri, което се очаква да бъде пуснато по-късно тази година. Партньорството между двата технологични гиганта е многогодишно и ще обхване ключови AI функционалности в екосистемата на Apple.

Според съвместно изявление на компаниите, Apple е избрала Gemini и облачната инфраструктура на Google като основа за своите т.нар. Apple Foundation Models - базовите модели, върху които ще се изграждат бъдещите AI функции. Въпреки това, моделите ще продължат да работят локално на устройствата на Apple и в частния ѝ облак, с акцент върху сигурността и поверителността на потребителските данни.

"След внимателна оценка стигнахме до заключението, че технологията на Google предлага най-способната основа за Apple Foundation Models и сме развълнувани от новите иновативни изживявания, които това ще отключи за нашите потребители", заявяват от Apple.

Apple отказа да коментира финансовите условия по сделката, а Google препрати запитванията към общото изявление. По-рано Bloomberg съобщи, че Apple води разговори с Google още от лятото на 2024 г., като според източници компанията е била готова да плаща около 1 млрд. долара годишно за използването на Gemini.

Новото партньорство идва на фона на вече съществуващите финансови отношения между двете компании - Google от години плаща на Apple милиарди долари, за да бъде търсачката по подразбиране в iOS.

Тази практика обаче попадна под регулаторен натиск, след като съд в САЩ установи, че Google е поддържала незаконен монопол в интернет търсенето. Въпреки това, през септември съдът отхвърли най-тежкия сценарий, който би могъл да принуди Google да се раздели с браузъра Chrome - решение, което на практика отвори пътя за нови сделки като тази с Apple.

Партньорството е важен сигнал за нарастващото доверие в AI стратегията на Google, която през последните години наваксва спрямо OpenAI. През 2025 г. Alphabet отчете най-силната си година от 2009 г. насам и за първи път от 2019 г. изпревари Apple по пазарна капитализация, като за кратко надхвърли границата от 4 трилиона долара.

За разлика от конкурентите си, Apple досега стоеше сравнително встрани от AI бума, започнал с появата на ChatGPT в края на 2022 г. Amazon, Microsoft, Meta и Google инвестираха десетки милиарди долари в инфраструктура, модели и AI продукти, което увеличи натиска върху Apple да представи убедително обновление на Siri.

Компанията вече веднъж отложи големия AI ъпгрейд на гласовия асистент - първоначално планиран за 2025 г., той бе изместен за 2026 г., въпреки че Apple вече рекламираше новите функции. "Ще ни отнеме повече време, отколкото очаквахме, за да доставим тези възможности", призна компанията тогава.

В момента Apple си партнира и с OpenAI, като ChatGPT е интегриран в Siri и Apple Intelligence за по-сложни заявки, изискващи обширни знания. Засега не е ясно как новото партньорство с Google ще се отрази на тази интеграция.

От Apple увериха CNBC, че не се планират промени в споразумението с OpenAI. Самата OpenAI не е коментирала публично ситуацията.

Междувременно Google продължава да развива Gemini, като в края на 2025 г. представи Gemini 3. Главният изпълнителен директор на компанията Сундар Пичай заяви, че само през първите три тримесечия на 2025 г. облачното подразделение на Google е подписало повече сделки на стойност над 1 млрд. долара, отколкото за предходните две години общо.

Изборът на Gemini от страна на Apple ясно показва, че AI надпреварата навлиза в нов етап, в който дори традиционни конкуренти обединяват усилия, за да не изостанат в технологичната трансформация. Някои обаче приемат новината и за капитулация - Apple няма собствен AI.

