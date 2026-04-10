Компанията увеличава дела си въпреки спад в глобалните доставки и недостиг на компоненти

2304 Снимка: Стоян Гогов/Midjourney

Производителят на "айФон" (iPhone) "Епъл" (Apple) оглави класацията за доставките на смартфони в света през първото тримесечие на 2026 г., отчитайки ръст от 5 на сто на годишна база, въпреки че общият пазар се свива заради недостиг на компоненти за памет, съобщи "Каунтърпойнт Рисърч" (Counterpoint Research), цитиран от Ройтерс и БТА.

Глобалните доставки на смартфони са намалели с 6 на сто спрямо година по-рано, като освен проблемите с веригите за доставки, негативно влияние оказва и напрежението в Близкия изток, което подкопава потребителското доверие.

"Епъл" заема първо място за първи път през първо тримесечие с пазарен дял от 21 на сто според данните на изследователската компания.

Растежът се дължи на силното премиум позициониране на марката, добре интегрираната ѝ верига за доставки и стабилното представяне на ключови пазари като Китай. Компанията отчита 23 на сто ръст на продажбите на смартфони в Китай през първите девет седмици на годината.

На второ място остава "Самсунг" (Samsung) с 20 на сто пазарен дял, но с 6 на сто спад на годишна база. Според анализа по-слабото представяне се дължи на забавеното пускане на модела "Галакси Ес26" (Galaxy S26), както и на слабост в сегмента на по-достъпните устройства.

"Сяоми" (Xiaomi) запазва третата позиция с 13 на сто пазарен дял, но отбелязва най-голям спад сред петте водещи марки.

Според "Каунтърпойнт Рисърч" основната причина за свиването на пазара е пренасочването на производствения капацитет на производителите на памети към центрове за изкуствен интелект за сметка на потребителската електроника.

"Спадът се дължи предимно на това, че производителите на памети дават приоритет на инфраструктурата за изкуствен интелект", коментира анализаторът Шилпи Джайн.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.