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Apple изпревари Nvidia и отново стана най-ценната компания в света. Промяната показва промяна в нагласите на инвеститорите към пазара на изкуствен интелект и ролята на технологичните гиганти в тази сфера.

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В петък пазарната оценка на Apple достигна около 4,88 трилиона долара, докато Nvidia се понижи с 3,5% до приблизително 4,86 трилиона долара. Така производителят на iPhone сложи край на близо едногодишното лидерство на Nvidia.

Това е първият път от април миналата година, когато Apple заема първото място в класацията на най-ценните компании в света.

Доскоро инвеститорите смятаха Apple за изоставаща в надпреварата за изкуствен интелект, тъй като компанията не инвестираше толкова агресивно в разработката на големи AI модели, колкото конкуренти като Nvidia и други технологични гиганти.

Сега пазарът оценява по-високо способността на Apple да превърне AI в реални приходи чрез своите услуги, екосистема и продажби на нов хардуер. Компанията има и предимството на огромна база от активни устройства, които могат да получават нови AI функции чрез софтуерни обновявания.

Допълнителен импулс даде и дългоочакваното обновяване на Siri с изкуствен интелект, което беше представено след значително забавяне.

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Връщането на Apple на върха може да повлияе и върху начина, по който ще бъде оценен последният период от управлението на главния изпълнителен директор Тим Кук. Очаква се през септември той да бъде наследен от Джон Търнъс.

Въпреки загубата на първото място Nvidia остава един от основните двигатели на бума около генеративния изкуствен интелект. Компанията продължава да доминира при AI ускорителите и може бързо да си върне лидерската позиция при промяна на пазарните условия.

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