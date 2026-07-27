Платформата рекламирала фалшива версия на Sparrow Wallet, която е опразнила сметките на няколко потребителя

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Apple е изправена пред нов съдебен иск заради предполагаем провал на системата за проверка на приложенията в App Store. Трима потребители твърдят, че са загубили общо около 1,8 милиона долара в биткойни, след като са изтеглили фалшиво приложение, представящо се за популярния криптопортфейл Sparrow Wallet. Жалбата е подадена на 24 юли 2026 г. във федерален съд в Калифорния, като ищците настояват Apple да понесе отговорност за допускането на измамния софтуер в официалния си магазин.

Според исковата молба Джеймс Рамирес, Кристофър Елис и Джален Делгадо са загубили съответно около 875 000, 840 000 и 120 000 щ. долара. Кражбите са извършени между май и август 2025 г., след като потребителите са въвели данните за възстановяване на своите портфейли във фалшивото приложение. Така измамниците са получили пълен контрол над криптоактивите им и са прехвърлили средствата към собствени адреси. Твърденията тепърва ще бъдат разглеждани от съда и на този етап не представляват установена вина на Apple.

Ключовият детайл е, че официалният Sparrow Wallet изобщо няма версия за iPhone или iPad. Приложението е безплатен портфейл с отворен код, предназначен единствено за Windows, macOS и Linux. Именно липсата на официална iOS версия е била използвана от измамниците, които са публикували приложения със сходни имена, изображения и описания. Според разработчика Крейг Роу от 2023 г. насам в App Store са се появили повече от дузина фалшиви версии на Sparrow, въпреки многократните му сигнали до Apple.

Ищците обвиняват Apple, че е подвела потребителите чрез дългогодишните си твърдения, че App Store е безопасно и надеждно място за изтегляне на софтуер. Според тях именно строгият контрол на компанията върху разпространението на приложения за iOS е създал увереност, че всяка програма в магазина е преминала достатъчно сериозна проверка. В жалбата се посочва още, че Apple невинаги е реагирала своевременно дори след получаването на сигнали от жертви и от истинския разработчик на Sparrow Wallet.

Случаят става още по-неудобен за Apple заради опита на Крейг Роу сам да предупреди потребителите. Той изпратил за одобрение свое "плацебо" приложение, чиято основна цел била да обясни, че Sparrow Wallet съществува само за настолни компютри и че всички мобилни версии са измама. Apple отхвърлила приложението като съдържащо само предупреждение, а впоследствие заплашила да прекрати профила му заради предполагаема "нечестна дейност". По-късно решението било отменено, но спорът поставя под въпрос доколко ефективно App Store разпознава имитации на финансови приложения и колко отговорност носи Apple, когато системата ѝ за проверка не успее да спре измамниците.

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