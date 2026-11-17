Американската компания е обвинена, че е ограничавала възможностите за ремонт на смартфоните извън оторизираните сервизи. Делото в Париж ще започне през юни 2027 г.

1556 Снимка: АР/БТА

Apple ще се изправи пред съда в Париж през юни 2027 г. по обвинения, че умишлено е ограничавала живота на различни модели iPhone. Според френската прокуратура компанията е използвала софтуерни механизми, които възпрепятстват ремонта и възстановяването на устройствата извън официалната ѝ сервизна мрежа.

Делото е свързано с практиката, известна като "планирано остаряване". При нея производителите умишлено ограничават експлоатационния живот на своите продукти, за да насърчат потребителите да ги заменят по-бързо с нови. Според информация на АФП Apple Distribution International и компанията майка Apple ще се явят пред съда в рамките на четиридневен процес, който трябва да започне на 17 юни 2027 г.

Обвиненията обхващат периода от ноември 2021 г. до юли 2024 г. Разследването трябва да установи дали Apple е конфигурирала софтуера на своите смартфони така, че да прави ремонта или възстановяването им извън оторизираната сервизна мрежа практически невъзможно.

Случаят започва след жалба, подадена на 7 декември 2022 г. от френската потребителска организация Stop Planned Obsolescence. Тя приветства решението за съдебно преследване и определя делото като първо по рода си срещу американския технологичен гигант.

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От Apple категорично отхвърлят обвиненията. "Категорично оспорваме тези неоснователни твърдения", заявиха от компанията пред АФП.

Ако обвиненията бъдат доказани, случаят може да има последици за начина, по който производителите ограничават достъпа до ремонт на своите устройства. Той поставя и по-широкия въпрос за правото на потребителите да ремонтират собствените си смартфони, без да бъдат принуждавани да използват единствено сервизната мрежа на производителя.

За Apple това е поредният спор в Европа, свързан с контрола върху ремонта и поддръжката на нейните устройства. Компанията реализира годишни приходи над 400 милиарда долара, като приблизително половината от тях идват от продажбите на iPhone. Според обвинението ограничаването на независимите ремонти е имало за цел да стимулира продажбите на нови модели и да увеличи приходите на компанията.

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