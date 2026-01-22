Стойността на бранда вече не зависи само от хардуер – услугите и изкуственият интелект пренареждат глобалната йерархия

140 Снимка: iStock by Getty Images

Apple отново зае първото място в годишната класация на Brand Finance за най-скъпите марки в света, потвърждавайки устойчивата си доминация въпреки забавянето на пазара на хардуер. Според новото издание на рейтинга стойността на марката Apple е нараснала с 6% за година и вече се оценява на внушителните 607,6 млрд. долара - резултат, който отново я поставя недостижимо пред конкуренцията.

Анализаторите на Brand Finance посочват, че ключовият двигател зад този ръст не са продажбите на iPhone, Mac или iPad, а разширяването на екосистемата от услуги и абонаменти. Платформи като iCloud, Apple Music, Apple TV+ и App Store продължават да носят стабилни и предвидими приходи, като същевременно увеличават лоялността на потребителите. Географски Apple запазва силни позиции едновременно в Северна Америка, Европа и Азиатско-тихоокеанския регион - нещо, което малко глобални марки могат да постигнат в момента.

На второ място в класацията се нарежда Microsoft, чиято марка е поскъпнала с впечатляващите 23% до 565,2 млрд. долара. Тук основен принос имат облачните услуги и интеграцията на изкуствен интелект в корпоративните продукти. Третата позиция остава за Google (Alphabet), със стойност на бранда от 433,1 млрд. долара и годишен ръст от 5%, докато Amazon заема четвъртото място с оценка от 369,9 млрд. долара, затвърждавайки силата на облачния си бизнес и логистичната инфраструктура.

Най-голямата изненада в тазгодишната класация е скокът на Nvidia до пето място. Само преди година компанията беше девета, а стойността на марката ѝ беше повече от два пъти по-ниска. Сега Nvidia вече се оценява на 184,3 млрд. долара - резултат от бума на изкуствения интелект и доминиращата ѝ позиция при графичните процесори и AI ускорителите. Интересен детайл е, че първите пет най-скъпи марки в света са изцяло американски, като единственото сериозно изключение в топ 6 е китайската платформа TikTok (Douyin), чиято стойност е нараснала с близо 50% за година до 153,5 млрд. долара.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.