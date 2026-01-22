Apple отново зае първото място в годишната класация на Brand Finance за най-скъпите марки в света, потвърждавайки устойчивата си доминация въпреки забавянето на пазара на хардуер. Според новото издание на рейтинга стойността на марката Apple е нараснала с 6% за година и вече се оценява на внушителните 607,6 млрд. долара - резултат, който отново я поставя недостижимо пред конкуренцията.

Анализаторите на Brand Finance посочват, че ключовият двигател зад този ръст не са продажбите на iPhone, Mac или iPad, а разширяването на екосистемата от услуги и абонаменти. Платформи като iCloud, Apple Music, Apple TV+ и App Store продължават да носят стабилни и предвидими приходи, като същевременно увеличават лоялността на потребителите. Географски Apple запазва силни позиции едновременно в Северна Америка, Европа и Азиатско-тихоокеанския регион - нещо, което малко глобални марки могат да постигнат в момента.

На второ място в класацията се нарежда Microsoft, чиято марка е поскъпнала с впечатляващите 23% до 565,2 млрд. долара. Тук основен принос имат облачните услуги и интеграцията на изкуствен интелект в корпоративните продукти. Третата позиция остава за Google (Alphabet), със стойност на бранда от 433,1 млрд. долара и годишен ръст от 5%, докато Amazon заема четвъртото място с оценка от 369,9 млрд. долара, затвърждавайки силата на облачния си бизнес и логистичната инфраструктура.

Най-голямата изненада в тазгодишната класация е скокът на Nvidia до пето място. Само преди година компанията беше девета, а стойността на марката ѝ беше повече от два пъти по-ниска. Сега Nvidia вече се оценява на 184,3 млрд. долара - резултат от бума на изкуствения интелект и доминиращата ѝ позиция при графичните процесори и AI ускорителите. Интересен детайл е, че първите пет най-скъпи марки в света са изцяло американски, като единственото сериозно изключение в топ 6 е китайската платформа TikTok (Douyin), чиято стойност е нараснала с близо 50% за година до 153,5 млрд. долара.

ИЗБРАНО
С подписите на Желязков и Тръмп в Давос: България влезе в Съвета за мир (снимки) Днес
С подписите на Желязков и Тръмп в Давос: България влезе в Съвета за мир (снимки)
24781
Марго Роби е обявена за "най-красивата жена в света" Лайф
Марго Роби е обявена за "най-красивата жена в света"
42744
"Станке, ще ти разгонят фамилията". Скандалът от държавното по борба ескалира Корнер
"Станке, ще ти разгонят фамилията". Скандалът от държавното по борба ескалира
20681
Канят гражданите да си купят държавен дълг в пощите и онлайн Бизнес
Канят гражданите да си купят държавен дълг в пощите и онлайн
9149
Отиде си изключителният виолончелист Иван Лалев Impressio
Отиде си изключителният виолончелист Иван Лалев
5564
Хотел в Боровец иска 5 евро за тоалетна Trip
Хотел в Боровец иска 5 евро за тоалетна
9320
Трябва ли да се накисват зърнените култури преди варене Вкусотии
Трябва ли да се накисват зърнените култури преди варене
604
Вселената предупреждава: насоки за 2026 г. за всеки зодиакален знак Zodiac
Вселената предупреждава: насоки за 2026 г. за всеки зодиакален знак
7305
Полярният вихър ще предизвика екстремни зимни условия в САЩ в края на седмицата Времето
Полярният вихър ще предизвика екстремни зимни условия в САЩ в края на седмицата
467