Съдът отхвърли новите претенции за нарушение на патенти, но забраната за внос на определени модели в САЩ остава в сила

Юридическата битка между Apple и медицинската технологична компания Masimo продължава да се развива с нов обрат, който този път дава предимство на технологичния гигант от Купертино. Федералният съд по въпросите на международната търговия на САЩ отхвърли на ранен етап новия иск на Masimo, свързан с твърдения, че Apple Watch нарушава нейни патенти при измерването на кислород в кръвта.

Решението идва след като Apple вече беше принудена да направи промени в начина, по който функционира пулсоксиметърът в часовниците ѝ за американския пазар. Компанията адаптира софтуера и част от логиката на измерване, като съдът прие, че в новата си форма устройствата не нарушават интелектуалната собственост на Masimo. Това е сериозна победа за Apple, която от години се защитава срещу обвиненията на своя конкурент.

Въпреки това, ситуацията остава сложна и далеч от окончателно разрешение. Федералният апелативен съд вече потвърди по-ранно решение от 2023 г., което забранява вноса в САЩ на определени модели Apple Watch с активна функция за измерване на кислород в кръвта. Това принуди Apple временно да деактивира функцията чрез софтуер при продажбите в страната, преди да предложи нова версия, одобрена от митническите власти.

Една от ключовите промени, въведени от Apple, е начинът, по който се визуализират данните от измерванията. Вместо да се показват директно на дисплея на часовника, резултатите се прехвърлят към свързания iPhone, което според компанията е достатъчно, за да се избегне нарушение на патентите. Masimo обаче не се отказва и продължава да търси съдебни пътища за защита на своята технология.

Допълнително напрежение в конфликта създава и решение от ноември, при което съд в Калифорния призна Apple за виновна в неправомерно използване на интелектуална собственост на Masimo и постанови обезщетение от 634 милиона долара. Apple вече заяви, че ще обжалва това решение, което означава, че казусът ще остане актуален още дълго време. Междувременно компанията продължава да защитава позицията си, че обвиненията на Masimo са неоснователни и че повечето от тях вече са били отхвърлени от различни съдебни инстанции.

