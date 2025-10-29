Apple най-накрая е готова да направи една от най-дългоочакваните промени в своите устройства - преминаването към OLED екрани при част от моделите MacBook и iPad. Според информация на журналиста от Bloomberg Марк Гурман, компанията вече тества нови версии на MacBook Air, iPad mini и iPad Air с OLED дисплеи, като премиерата на първия модел с тази технология е насрочена за 2026 година.

По данни на източници, iPad mini ще бъде първият таблет с OLED панел. Новият модел, с кодово име J510, ще предложи по-добра контрастност, по-наситени цветове и по-ниска консумация на енергия. Заедно с това Apple разработва и водоустойчив корпус за устройството, като премахва отворите за високоговорители, за да предотврати проникване на вода — звукът ще се предава чрез вибрационна технология. Очаква се и поскъпване с около 100 долара спрямо предшественика.

Apple планира да продължи с обновленията и при MacBook серията. Според Гурман, MacBook Pro ще бъде първият лаптоп на Apple с OLED екран още през 2026 година, а MacBook Air ще последва малко по-късно — вероятно около 2028 г. OLED панелите ще осигурят по-ярка картина, по-тънък корпус и по-ниска консумация на енергия.

iPad Air, който ще бъде пуснат през пролетта, ще запази LCD технологията за още едно поколение. Apple обаче вече подготвя следващата стъпка — преминаване към OLED при почти цялата си таблетна линия до края на десетилетието. Последният iPad mini с Apple Intelligence беше пуснат през октомври 2024 г., три години след предходната версия.

Промяната към OLED бележи нов етап в стратегията на Apple за уеднаквяване на визуалното изживяване между iPhone, iPad и Mac устройствата, като по този начин компанията ще предложи по-висок премиум стандарт на всички свои екрани.

ИЗБРАНО
Десетки убити при най-голямата и най-смъртоносна полицейска акция в Бразилия (снимки) Днес
Десетки убити при най-голямата и най-смъртоносна полицейска акция в Бразилия (снимки)
21705
Сидни Суини за натиска в Холивуд: Казваха ми да си сложа ботокс, иначе няма да успея Лайф
Сидни Суини за натиска в Холивуд: Казваха ми да си сложа ботокс, иначе няма да успея
7956
Минути преди началото: Григор Димитров се отказа от двубоя с Медведев заради болки Корнер
Минути преди началото: Григор Димитров се отказа от двубоя с Медведев заради болки
8440
20 милиарда за Бюрокрацията? Време е чиновниците да се осигуряват сами Бизнес
20 милиарда за Бюрокрацията? Време е чиновниците да се осигуряват сами
19944
Археологическа находка предоставя нови сведения за мобилността на неандерталците Impressio
Археологическа находка предоставя нови сведения за мобилността на неандерталците
983
Вечеря, която се превърна в одисея – да „отвлечеш“ тази есен завинаги URBN
Вечеря, която се превърна в одисея – да „отвлечеш“ тази есен завинаги
3661
80-годишна жена, изоставена от круизен кораб на остров в Големия бариерен риф, е намерена мъртва Trip
80-годишна жена, изоставена от круизен кораб на остров в Големия бариерен риф, е намерена мъртва
11809
Гъста пилешка супа със сметана Вкусотии
Гъста пилешка супа със сметана
55
Вероятно вече усещате последния ретрограден Меркурий за 2025 г., ето как ви влияе спрямо вашия знак. Zodiac
Вероятно вече усещате последния ретрограден Меркурий за 2025 г., ето как ви влияе спрямо вашия знак.
2850