Очакват се първите модели с новите панели още през 2026 година

177 Снимка: Apple

Apple най-накрая е готова да направи една от най-дългоочакваните промени в своите устройства - преминаването към OLED екрани при част от моделите MacBook и iPad. Според информация на журналиста от Bloomberg Марк Гурман, компанията вече тества нови версии на MacBook Air, iPad mini и iPad Air с OLED дисплеи, като премиерата на първия модел с тази технология е насрочена за 2026 година.

По данни на източници, iPad mini ще бъде първият таблет с OLED панел. Новият модел, с кодово име J510, ще предложи по-добра контрастност, по-наситени цветове и по-ниска консумация на енергия. Заедно с това Apple разработва и водоустойчив корпус за устройството, като премахва отворите за високоговорители, за да предотврати проникване на вода — звукът ще се предава чрез вибрационна технология. Очаква се и поскъпване с около 100 долара спрямо предшественика.

Apple планира да продължи с обновленията и при MacBook серията. Според Гурман, MacBook Pro ще бъде първият лаптоп на Apple с OLED екран още през 2026 година, а MacBook Air ще последва малко по-късно — вероятно около 2028 г. OLED панелите ще осигурят по-ярка картина, по-тънък корпус и по-ниска консумация на енергия.

iPad Air, който ще бъде пуснат през пролетта, ще запази LCD технологията за още едно поколение. Apple обаче вече подготвя следващата стъпка — преминаване към OLED при почти цялата си таблетна линия до края на десетилетието. Последният iPad mini с Apple Intelligence беше пуснат през октомври 2024 г., три години след предходната версия.

Промяната към OLED бележи нов етап в стратегията на Apple за уеднаквяване на визуалното изживяване между iPhone, iPad и Mac устройствата, като по този начин компанията ще предложи по-висок премиум стандарт на всички свои екрани.

